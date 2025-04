Leckere Hausmannskost: Bratwurst mit Zwiebelsoße zum Abendessen

Bratwurst in Zwiebelsoße aus der Pfanne mit Kartoffelpüree gehört zu den Gerichten, bei denen man sofort an rustikale Hausmannskost und Wohlfühlküche gleichermaßen denkt. Deftig angebratene Würstchen, die mit einer süßlichen Zwiebel-Sahnesoße und einem cremigen Kartoffelpüree serviert werden, sind perfekt für ein schnelles Abendessen nach einem langen Tag. Probier es aus!

Rezept für Bratwurst mit Zwiebelsoße und Kartoffelpüree

Feierabend und Hunger? Dann muss dringend etwas her, das schnell geht, satt macht und unkompliziert ist. Wie diese Bratwurst mit Zwiebelsoße und Kartoffelpüree. Das Gericht verbindet verschiedene Texturen und Aromen miteinander und ist ideal für einen entspannten Feierabend. Auf dem Nachhauseweg besorgst du dir die passenden Zutaten wie Bratwurst, nimm hier einfach deine Lieblingssorte, Kartoffeln, Zwiebeln, Butterschmalz, Sahne und Butter und dann kann es auch schon losgehen.

Beginne am besten mit der Zubereitung des Pürees, das braucht am längsten. Schäle die Kartoffeln, schneide sie in Stücke und koche sie dann in einem Topf mit Salzwasser gar.

In der Zwischenzeit ist die Soße dran. Dafür schälst du die Zwiebeln, halbierst sie und schneidest sie in Halbringe. Brate dann die Wurst mit Butterschmalz in einer Pfanne rundherum goldbraun an und nimm sie dann erst einmal heraus. Brate in der gleichen Pfanne die Zwiebel an, bis sie eine goldbraune Farbe haben. Gib etwas Senf dazu und lösch mit Gemüsebrühe ab. Lass die Zwiebeln rund fünf Minuten köcheln, bis sie weich sind. Dann gießt du die Sahne in die Pfanne und schmeckst mit den Gewürzen ab.

Lege die Bratwürste zum Ziehen bei niedriger Temperatur zurück in die Pfanne und bereite währenddessen das Kartoffelpüree zu. Gieße die Kartoffeln ab und zerstampfe sie zusammen mit der Butter und Milch zu einem cremigen Püree. jetzt darfst du es dir schmecken lassen. Guten Appetit!

Zu der Bratwurst mit Zwiebelsoße lassen wir uns ein cremiges Kartoffelpüree schmecken. Es passen aber genauso gut Spätzle oder Knödel dazu. Und darf es gern noch ein bisschen deftiger sein, dann gönn dir noch eine große Portion Sauerkraut dazu.

Bratwurst mit Zwiebelsoße Judith 4.05 ( 99 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Kartoffelpüree: 800 g mehligkochende Kartoffeln

Salz nach Geschmack

150 ml Milch

50 g Butter

1 Prise Muskatnuss frisch gemahlen Für die Bratwurst mit Soße: 3 Zwiebeln

1 EL Butterschmalz

4 Bratwürste

1 TL Senf

200 ml Gemüsebrühe

100 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Handvoll gehackte Petersilie Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in gleichgroße Stücke und koche sie in leicht gesalzenem Wasser ca. 20 Minuten weich.

Schäle währenddessen die Zwiebeln, halbiere sie und schneide sie in feine Halbringe.

Erhitze Butterschmalz in der Pfanne und brate die Bratwürste rundum goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gib die Zwiebeln in die Pfanne und brate sie bei mittlerer Hitze rund 10 Minuten mit an, bis sie leicht gebräunt sind.

Rühre den Senf zu den Zwiebeln, lösche mit der Gemüsebrühe ab und lass alles rund 5 Minuten köcheln. Gieße dann die Sahne dazu und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Lege die Bratwürste zurück in die Pfanne und lasse sie weitere 5–10 Minuten in der Soße ziehen.

Gieße die Kartoffeln ab und lass sie kurz ausdampfen. Stampfe 🛒 sie mit Butter und heißer Milch zu einem cremigen Püree und schmecke mit Salz und Muskat ab

Serviere das Püree zusammen mit den Würstchen, der Zwiebelsoße und gehackter Petersilie.

