Wie bei Oma: Königsberger Klopse sind ein klassisches Wohlfühlgericht

Innovation in der Küche ist was Tolles. Doch ein Klassiker ist deshalb ein Klassiker, weil das Gericht über Generationen hinweg für lecker befunden wurde. Und es perfekt ist, so wie es ist. All diese Menschen müssen recht haben. Die Königsberger Klopse gehören definitiv dazu. Wie du den Klassiker zu Hause möglichst authentisch und traditionell zubereitest, erfährst du in diesem Rezept.

Königsberger Klopse: seit Generationen lecker

Königsberger Klopse kommen, Überraschung, ursprünglich aus Königsberg. Die frühere ostpreußische Stadt heißt heute Kaliningrad und ist die gleichnamige Hauptstadt einer russischen Exklave an der Ostsee. Die Stadt blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück und hat die deutsche Geschichte nicht nur kulinarisch geprägt. Aber das würde jetzt zu weit führen. Vielleicht machst du es dir mit einem Teller Königsberger Klopse auf deinem Sofa gemütlich und schaust dir eine interessante Doku an. Guter Plan für einen entspannten Herbstnachmittag.

Die Königsberger Klopse selbst haben auch eine interessante Geschichte. Früher hießen die gekochten Hackfleisch-Kugeln schlicht „Soßklops“ und wurden nur an Sonn- oder Feiertagen aufgetischt. Bekannt und beliebt wurden sie erst durch den Philosophen Immanuel Kant, der Gäste einlud, wohl zum Philosophieren, und immer wieder diese Klopse servierte. Die kamen wohl so gut an, dass sich die Kunde von den Königsberger Klopsen rasch verbreitete.

Setze zunächst eine Brühe aus Wasser, Lorbeerblatt, Pfefferkörnern, Zwiebel, Karotten und etwas Salz in einem großen Topf auf und bringe sie zum Kochen. Währenddessen widmest du dich den Klopsen: Vermenge Hackfleisch mit Semmelbröseln und den restlichen Zutaten. Forme kleine, handliche Klopse und lasse sie anschließend in der heißen Brühe gar ziehen. Die Soße besteht unter anderem aus Kapern und sorgt so für eine besonders leckere Würze. Klassischerweise isst man Königsberger Klopse mit gekochten Kartoffeln. Mahlzeit!

