Ein Klassiker aus Italien für alle Fleischfans: Ossobuco

Heute steht Ossobuco auf der Speisekarte, denn manchmal muss man sich etwas gönnen. Mit diesem Gericht verwöhnst du dich und deine Gäste nach Strich und Faden. Das Rindfleisch schmort in einem Sud aus Gemüse und Gewürzen und entfaltet dabei ein unvergleichliches Aroma. Dieses zugegeben etwas zeitintensivere Rezept eignet sich wunderbar für besondere Anlässe oder wenn du einfach Lust hast, dich eine Weile in der Küche zu beschäftigen. Also hol die Schürze raus, der gemütliche Kochnachmittag beginnt!

Ossobuco: gut Ding will Weile haben

In meiner Lieblingsserie The Office hat das Ossobuco einen kleinen Gastauftritt. Die Gastgeber, der Chef einer Papierfirma und seine Freundin, haben in der betreffenden Folge ein paar Kollegen aus dem Büro zu einer Dinnerparty eingeladen. Ungeachtet ihrer Gäste verwickeln sich die beiden immer wieder in äußerst peinliche, viel zu private Streitereien, die für uns als Zuschauende ausgesprochen komisch sind. Eine der Gäste fragt daher, wann das Essen fertig sei, in der Hoffnung, bald gehen zu können. Die Antwort lautet: „Das Ossobuco muss nur noch drei Stunden im Ofen schmoren.“

Trotz der langen Wartezeit und einer Vielzahl absurder Situationen kommen die Gäste doch noch in den Genuss des aromatischen Gerichts, das gut gelungen ist – anders als die Dinnerparty selbst, die in einem Polizeieinsatz endete. Ich empfehle dir also nicht nur dieses saftige, leckere Gericht, sondern auch eine tolle Serie! Aber vor allem solltest du mit der Zubereitung des Ossobuco nicht allzu spät anfangen, wenn du Gäste erwartest.

Auch in Frankreich gibt es ein tolles Schmorgericht mit Hähnchenfleisch: Coq au Vin! Gefüllter Nackenbraten ist sicher auch nach deinem Geschmack. Und wie wäre es mit einer Steakpfanne mit Pfifferlingen?

Für dieses Gericht benötigst du einen Bräter. Das ist ein gusseiserner Topf, in dem du die Zutaten zunächst auf dem Herd anbraten kannst. Anschließend stellst du den Bräter in den Backofen, wo sie weiterschmoren. Wenn du keinen Bräter zur Hand hast, kannst du improvisieren und die angebratenen Zutaten in eine Auflaufform geben. Serviere das Ossobuco mit Spaghetti oder Kartoffeln als Beilage. Nun aber zum Rezept!