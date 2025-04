Edle Wildkräuterküche: Rezept für Brennnessel-Ravioli

Der Frühling ist endlich da und ich freue mich ungemein, dass in Gärten und Wäldern wieder frische Pflänzchen zu sehen sind. Besonders die Wildkräuter tun es mir jedes Jahr aufs Neue an. Wie sie ihre kleinen, hellgrünen Köpfchen durch das Unterholz stecken, nur darauf wartend, gepflückt und verspeist zu werden… Das schreit nach neuen Rezeptideen. Wem das klassischen Wildkräuter-Pesto zu einfach ist, könnte es mal mit Brennnessel-Ravioli probieren. Wie du sie machst und warum sie eine hervorragende Idee sind, verrate ich dir hier.

Brennnessel-Ravioli mit Salbeibutter: einfaches Rezept zum Nachkochen

Du willst deine Lieben wirklich beeindrucken? Dann ist es an der Zeit, Nudeln selbst zu machen. Diese Brennnessel-Ravioli sind ein besonders leckeres Rezept aus der Wildkräuter-Küche. Von der Rezeptur her ähneln sie Spinatravioli, sind aber noch gesünder – und günstiger. Denn Brennnesseln wachsen so gut wie überall. Gleichzeitig sind sie ein absolutes Superfood und versorgen dich mit Eisen, Magnesium und Kalium. Damit verbessern sie das Hautbild, regen Haarwuchs an und stärken die Sehkraft.

Wenn du Brennnesseln sammelst, um aus ihnen Brennnessel-Ravioli zu machen, solltest du einige Dinge beachten. Sammle nicht an Feldrändern, denn diese könnten mit Pestiziden verseucht sein. Schaue auch, dass du nicht an stark befahrenen Straßen sammelst. Außerdem musst du dich vor den kleinen Brennhaaren der Pflanze in Acht nehmen. Diese sind sehr fein und zerbrechlich, bohren sich schnell in die Haut und injizieren einen schmerzhaften Brennsaft. Das ist im Allgemeinen nicht schädlich, aber schmerzhaft.

Trage beim Sammeln also dicke Gartenhandschuhe und blanchiere die Pflanzen kurz, bevor du sie weiterverarbeitest. So entfernst du die Haare und reinigst sie gleichzeitig. Dann aber sollte alles sicher sein und du kannst die Füllung zubereiten.

Um ganz ehrlich zu sein: Selbstgemachte Ravioli brauchen etwas Zeit. Den Nudelteig selbst machen, die Füllung vorbereiten, das Füllen, das Kochen und schließlich das Schwenken in einer Soße – im Fall dieser Brennnessel-Ravioli in Salbeibutter. Die gute Nachricht ist, dass jeder Schritt es absolut wert ist. Außerdem gibt es mittlerweile praktische Aufsätze für Küchenmaschinen und Co. 🛒, mit denen beispielsweise der Nudelteig ganz einfach von der Hand geht. Trotzdem ist es eine Arbeit, die Aufmerksamkeit und Liebe benötigt. Perfekt also, wenn du jemanden beeindrucken möchtest oder nach einer gemeinsamen Aktion für dich und deine Familie suchst.

Es leben die Wildkräuter! Ich entdecke immer wieder neue Rezepte, die es in mein Standardrepertoire schaffen. Besonders gern mag ich Giersch-Pesto, Bärlauch-Brennnessel-Suppe und eine saftige Bärlauch-Tomaten-Quiche.

Brennnessel-Ravioli Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien (bekommst du online hier 🛒 1 Ravioliform Zutaten 1x 2x 3x Für den Nudelteig: 400 g Hartweizengrieß plus etwas mehr für die Arbeitsfläche

4 Eier

1 Prise Salz Für die Füllung: 200 g Brennnesselblätter

Salz

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

200 g Ricotta

Pfeffer Für die Salbeibutter: 100 g Butter

1 Handvoll Salbeiblätter Zubereitung Häufe den Hartweizengrieß aus und mache mit deiner Hand eine Mulde in die Mitte. Schlage die Eier hinein und vermische alles zusammen mit einer Prise Salz. Knete den Teig etwa 10 Minuten, bis er glatt und geschmeidig ist. Lass ihn 30 MInuten ruhen.

In dieser Zeit kannst du die Füllung vorbereiten. Blanchiere die Brennnesseln zunächst für 1 Minute in kochendem Salzwasser, um ihre Brennhaare zu zerstören. Drücke sie danach gut aus und hacke sie sehr fein.

Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch sehr fein.

Erhitze einen guten Schuss Olivenöl in einer Pfanne und brate Zwiebeln und Knoblauch darin farblos an. Füge die Brennnesseln hinzu. Rühre alles gut durch und hebe den Ricotta unter. Würze kräftig mit Pfeffer und Salz.

Rolle den Nudelteig aus (bestreue die Arbeitsfläche bei Bedarf mit etwas Mehl) und lege eine Ravioliform 🛒 damit aus. Fülle die Hohlräume mit je etwa 1 TL Füllung und bedecke sie nach dem Füllen mit einer Schicht Teig. Alternativ kannst du die Füllung auch in einzelnen Häufchen auf dem Teig verteilen und per Hand ausschneiden.

Schmilz die Butter in einer tiefen Pfanne und gib die Salbeiblätter hinzu, bis sie knusprig sind.

Bring einen großen Topf Wasser zum Kochen und koche die Nudeln darin, bis sie an die Oberfläche steigen. Schöpfe sie ab und schwenke sie direkt in der Butter. Notizen Serviere deine Ravioli mit Parmesan oder einer vegetarischen Alternative.

