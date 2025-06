Eine besondere Geheimzutat macht diesen Kuchen unvergesslich lecker

Hast du mit Brennnesseln schon mal einen Kuchen gebacken? Wenn nicht, wird es höchste Zeit! Der Brennnesselkuchen überrascht mit einer unverwechselbaren Kombination aus würziger Frische und süßem Teig. Wir haben das einfache Rezept für dich.

Brennnesselkuchen: ein Rezept voller Überraschungen

Brennnesseln wurden seit Jahrhunderten als Zutat für allerlei Gerichte wie Suppen, Pestos oder im Salat verwendet. Aber auch als Tee wurden sie genossen. Ihre Nährstoffe, wie Eisen, Kalzium und Vitamin C, machten sie zu einem geschätzten Lebensmittel. Außerdem enthalten sie einen Wirkstoff, der das Wachstum in Bakterien hemmt.

Beim Sammeln von Brennnesseln als auch beim späteren Verarbeiten solltest du Handschuhe tragen. Um die Brennhaare abzubrechen und das schmerzhafte Brennen zu verhindern, gibt es mehre Möglichkeiten. Du kannst die Blätter entweder kurz kochen, sie mit einem Nudelholz durchrollen oder sie pürieren. Außerdem solltest du darauf achten, die Brennnesseln fernab von viel befahrenen Straßen zu sammeln, damit sie nicht durch Schadstoffe belastet sind.

Für den Brennnesselkuchen blanchierst du die Blätter kurz in kochendem Wasser. Anschließend kannst du sie abtropfen lassen und grob hacken. Danach rührst du aus den restlichen Zutaten einen geschmeidigen Teig an und hebst die gehackten Brennnesselblätter unter. Jetzt kommt der Kuchen nur noch in den Ofen und wird nach dem Abkühlen mit einer Frischkäseschicht getoppt.

Der Brennnesselkuchen verbindet Altes mit Neuem und eignet sich hervorragend für alle, die Lust auf ungewöhnliche Rezepte haben. Ob zum Nachmittagskaffee oder als Gesprächsstoff bei deinem nächsten Treffen mit Freunden – dieses Rezept sorgt garantiert für Begeisterung.

Lust auf noch mehr Brennnessel-Ideen? Probier ein würziges Brennnessel-Omelett oder herzhafte Brennnesselknödel. Für Pasta-Fans empfehlen sich handgemachte Brennnessel-Ravioli und ein aromatisches Brennnessel-Pesto! – kreativ, frisch und einfach köstlich.

Brennnesselkuchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (20 x 30 cm, online z.B. hier 🛒 1 Kuchenform Zutaten 1x 2x 3x 80 g Brennnesselblätter

240 g Mehl

200 g Zucker

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

115 g Butter

2 Eier

1 TL Vanilleextrakt

240 ml Milch Für die Creme: 250 g Frischkäse

50 g Puderzucker oder mehr nach Geschmack

1-2 EL Zitronensaft Zubereitung Spüle die Brennnesselblätter gründlich ab und blanchiere sie für einige Minuten in kochendem Wasser. Lass sie danach abtropfen und hacke sie grob.

Vermenge Mehl, Zucker, Backpulver und Salz in einer Schüssel.

Schneide die Butter in Stücke und gib sie zum Teig hinzu. Vermenge ihn mit den Händen zu einer krümeligen Textur.

Gib nun die Eier und den Vanilleextrakt hinzu und gieße nach und nach die Milch hinein. Verrühre alles zu einem geschmeidigen Teig und hebe vorsichtig die Brennnesselblätter unter.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Bereite das Blech vor, indem du es einfettest.

Verteile den Teig auf dem Blech und backe den Brennnesselkuchen für 30-35 Minuten.

Mache eine Stäbchenprobe und lass ihn abkühlen.

Rühre die Frischkäsecreme an und verteile sie auf dem Kuchen.

Schneide ihn dann vor dem Servieren in Stücke.

