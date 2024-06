Brezel-Auflauf: schnell, herzhaft, lecker

Bereits nach einem Tag sind Brezeln meist steinhart. Zum Wegschmeißen sind sie aber dennoch viel zu schade. Ähnlich, wie man aus alten Brötchen Semmelbrösel herstellen kann, kannst du hart gewordene Brezeln zu einem Brezel-Auflauf verarbeiten. Wir zeigen dir, wie es geht.

Herzhaftes Brezel-Auflauf-Rezept

Der Brezel-Auflauf ist im Prinzip ein Brotauflauf. Entferne dafür das Salz von den Brezeln und schneide sie danach in mundgerechte Stücke. Dann erhitzt du etwas Butter in einer Pfanne und dünstest Zwiebeln darin an. Die geschmolzene Butter samt Zwiebeln vermengst du dann mit den Brezelstücken.

Nun kochst du noch die Milch auf und gibst auch sie zu den Brezeln. Zum Schluss verquirlst du ein paar Eier rührst sie unter die Masse. Zum Schluss kommt der Brezel-Auflauf in eine Auflaufform und ab in den Ofen. Nach 30 Minuten kannst du ihn dann auch schon genießen. Klingt doch lecker, oder?

Wenn du magst, kannst du den Brezel-Auflauf selbstverständlich noch mit weiteren Zutaten aufpeppen. Kleine Wurststücke und Käse passen hervorragend dazu. Oder du orientierst am amerikanischen Brotauflauf, dem Strata, und gibst noch Tomaten, Spinat und Champignons mit in die Auflaufform.

Probiere dich einfach ein wenig aus und finde das für dich perfekte Rezept.

Brezel-Auflauf schmeckt lecker zum Mittag- oder Abendessen und ist ideal für die Resteverwertung. Die Brezel verleihen ihm eine etwas würzigere Note. Muskat und Petersilie runden den Geschmack ab.

