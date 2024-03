Frühstücksglück: So leicht kannst du Laugenstangen backen

Vor allem am Wochenende ist ein ausgiebiges Frühstück ein Muss. Wofür unter der Woche meist keine Zeit bleibt, nehmen wir uns diese gern am Samstag oder Sonntag. Dann kommt die ganze Familie zusammen, es wird üppig aufgetischt und die eine oder andere selbstgemachte Leckerei landet auf den Tellern. Wie wäre es beispielsweise mit Laugenstangen? Die musst du nicht in der Bäckerei um die Ecke kaufen, sondern kannst sie in wenigen Schritten backen.

Rezept für selbstgemachte Laugenstangen

Selbstgemachte Laugenstangen schmecken mindestens so gut wie vom Bäcker, wurden aber mit der Extraportion Liebe gezaubert. Und das ist gar nicht so schwer, wie du dank unseres Rezeptes schnell feststellen wirst.

Lediglich ein wenig Zeit musst du einplanen, denn wie fast immer bei einem Hefeteig gilt auch für unsere Laugenstangen: Der rohe Teig muss eine Weile ruhen, um zu wachsen. Die Gehzeit hält sich aber in Grenzen, insgesamt sind es nur 45 Minuten.

Bist du noch unerfahren im Backen, wirf unbedingt einen Blick in unser Leckerwissen. Wir verraten dir, wie du frische Hefe mit Trockenhefe ersetzen kannst oder was zu tun ist, um fehlende Backzutaten zu ersetzen. Natürlich haben wir noch viele weitere Tipps. Einfach mal nachgucken!

Was du vielleicht bisher beim Backen von Brötchen noch nicht getan hast: Bevor die Laugenstangen in den Ofen wandern, müssen sie ein kurzes Bad in Laugenwasser nehmen. So entwickelt der Teig seinen typisch salzigen Geschmack. Erst danach geht’s in die Röhre. Am besten schmecken die Laugenstangen natürlich dann warm, mit ein wenig Butter, die langsam schmilzt. So simpel, aber trotzdem so gut!

