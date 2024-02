Käsebrötchen wie vom Bäcker: so klappt’s

Als Kind liebte ich Käsebrötchen! Waren wir mit dem Zug unterwegs, etwa zu meiner Oma, die damals in einem anderen Bundesland wohnte, gab es für die Fahrt vom Bäcker immer eines der käsigen Gebäcke. Zuerst knabberte ich die Kruste, die über das Brötchen hinausragte, ab, dann genoss ich das Brötchen selbst. Je nach Bäcker musste man Glück haben, einige der Brötchen waren mit extra viel Käse bedeckt. Habe ich heute Lust auf die herzhaft-würzigen Teilchen, backe ich mir selbst eine Ladung davon. Der klare Vorteil: Ich kann selbst bestimmen, wie käsig sie schmecken sollen. Und eins ist ja wohl klar: Je mehr, desto besser!

Rezept für selbst gemachte Käsebrötchen

Die Herstellung der selbst gemachten Käsebrötchen ist ganz leicht: Im Prinzip musst du einen normalen Brötchenteig vorbereiten, daraus Rohlinge formen und mit Streukäse bedecken.

Aber klar, so ein Hefeteig braucht natürlich Ruhe, um ordentlich an Volumen zu gewinnen. Nur so werden die Käsebrötchen am Ende extra fluffig. Damit mein Teig auch wirklich gut aufgeht, stelle ich ihn meist mit einem etwas feuchten Geschirrtuch zugedeckt entweder ins warme Badezimmer oder in den Ofen. Dort ist die Schüssel am besten vor Zugluft geschützt.

Hat der Teig sein Volumen etwa verdoppelt, kannst du daraus die Rohlinge formen: kleine, leicht abgeflachte Kugeln. Die Mengenangaben im Rezept reichen für etwa sechs bis acht Käsebrötchen, je nachdem, wie groß du sie rollst.

Jetzt müssen sie abermals ruhen, erst dann bestreichst du sie mit etwas Milch und streust endlich den Käse darüber. Wer es würzig mag, greift beispielsweise zu Cheddar oder Bergkäse. Aber auch mildere Varianten schmecken fantastisch.

Genieße die Käsebrötchen am besten frisch aus dem Ofen. Dafür schneidest du sie auf, streichst sie mit etwas Butter, Margarine oder Olivenöl ein, streust ein wenig Salz darüber und nimmst einen Bissen. Oh, schmecken die gut!

Aus der Leckerschmecker-Backstube stammen übrigens auch Haferflockenbrötchen und Buttermilch-Brötchen sowie süße Franzbrötchen, die beide leckere Gäste am Frühstückstisch sind und das Angebot im Brotkorb ergänzen. Wir wünschen guten Appetit!