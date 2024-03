Frühstück: dreierlei Brötchenmuffins für den kreativen Morgen

Kennst du diese fertigen Sonntagsbrötchen aus der Papp-Packung? Du ziehst an einem Schnipsel der Packung und schon fallen dir sechs Brötchen in die Hand, die rasch im Ofen fertig gebacken sind. Cleveres Konzept, aber manchmal sind solch einfache Brötchen dann doch etwas zu langweilig. Wir haben den Teig dieser Brötchen genommen und etwas ganz Neues daraus gemacht: dreierlei Brötchenmuffins.

Dreierlei Brötchenmuffins: So einfach geht lecker

Frische Brötchen, besser noch, frische Muffins gehören zu einem guten Sonntagsfrühstück einfach dazu. Besser noch, wenn man die beiden kombiniert. Und noch besser wird es, wenn der Teig für diese Kunstwerke bereits fertig ist. Was für ein Glück, bei unseren Brötchenmuffins ist all das genau der Fall.

Die Basis für die Brötchenmuffins ist ein Fertigteig für Sonntagsbrötchen, den es in jedem Supermarkt gibt. Der ist schnell aufgerissen und die einzelnen Brötchen sind sogar schon portioniert. Wie schön! Wir schnippeln die Brötchen mit der Schere fix klein und vermischen sie dann mit allerlei Zutaten. Am Ende stehen Brötchenmuffins mit drei verschiedenen Füllungen auf dem Tisch: italienische gewürzt mit Salami und Käse, frisch mit Spinat und roten Zwiebeln und fruchtig süß mit Himbeeren und Schokolade. Da ist wirklich für alle etwas dabei!

Das Beste an den Brötchenmuffins ist, dass du sie so anpassen kannst, wie du magst. Füge Zutaten nach deinem Geschmack hinzu oder tausche sie aus. Ein Brötchenmuffin mit Erdbeeren und zerschnittenen Karamellbonbons schmeckt ebenfalls köstlich. Oder wie wäre es mit einem Spinatmuffin mit Gorgonzola? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Zubereitung der Muffins ist so einfach, dass du dir die Kreativität ohne Probleme leisten kannst. Toll oder?

