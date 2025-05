Airfryer-Rezept: Brokkoli-Bites mit Knoblauch und Parmesan musst du probieren

Brokkoli als Snack? Ja, unbedingt! Diese Brokkoli-Bites aus dem Airfryer sind außen knusprig, innen zart – mit einer würzigen Knoblauch-Parmesan-Kruste, die für den perfekten Geschmack sorgt. Durch das Backen im Airfryer werden die kleinen Röschen besonders crunchy, ganz ohne Frittieren.

Rezept für Brokkoli-Bites aus dem Airfryer: schneller Gemüse-Snack

Ob als gesunder Snack, Beilage zum Hauptgericht oder als Fingerfood für Gäste – diese Brokkoli-Bites aus dem Airfryer sind unglaublich vielseitig. Auch Kinder, die normalerweise keinen Brokkoli mögen, werden diese knusprigen Häppchen lieben! Lust bekommen? Dann ran an den Brokkoli!

Die Brokkoli-Bites aus dem Airfryer sind ganz schnell nebenbei zubereitet. Heize einfach deinen Airfryer auf 200 Grad Celsius vor, während du den Brokkoli ordentlich wäschst und anschließend in Röschen teilst. Danach schälst du den Knoblauch und hackst ihn fein. Im Anschluss geht’s ans Zusammenrühren einer Eier-Gewürze-Mischung. Dazu verquirlst du Eier mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kräutern in einer Schüssel. Natürlich kannst du je nach Geschmack noch weitere Gewürze deiner Wahl hinzufügen. Vermische außerdem in einer separaten Schüssel das Panko-Paniermehl mit dem Parmesan.

Nun kannst du die Brokkoli-Röschen in die Eier-Mischung tauchen. Achte darauf, dass sie gut damit benetzt sind. Im Anschluss wendest du sie in der Panko-Parmesan-Mischung. Besprühe oder bepinsele die Brokkoli-Bites nur noch mit ein klein wenig Öl, bevor du sie in den Airfryer gibst und sie für ungefähr zwölf bis 15 Minuten knusprig und goldbraun backst. Serviere die fertigen Knoblauch-Parmesan-Brokkoli-Bites zum Beispiel mit einem frischen Joghurt-Dip oder Sriracha-Mayo. Guten Appetit!

