Cremige Brokkoli-Kartoffeln zauberst du in nur einer Pfanne

Wenn du einmal wieder Lust auf ein schmackhaftes Kartoffelrezept hast, aber nicht lange in der Küche stehen, schneiden und vorkochen möchtest, dann sind diese cremigen Brokkoli-Kartoffeln perfekt für dich. Das gesamte Gericht wird ohne viel Stress in einer Pfanne gekocht und landet im Nu auf deinem Teller.

Ein Gericht ohne viel Stress: Brokkoli-Kartoffeln kochen sich wie von selbst

Rezepte, die sich vollständig in einem Behältnis kochen lassen, werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Sie benötigen kaum Vorbereitung, liefern dir eine köstliche Mahlzeit und das Beste: Am Ende musst du nicht viel abwaschen.

Bei diesen cremigen Brokkoli-Kartoffeln kannst du all diese Punkte ohne Probleme abhaken. Mit nur einem Schneidebrett, Messer und einer Pfanne bist du startbereit. Ein kinderleichtes Gericht, das jeder hinbekommt und garantiert glücklich und satt macht. Und falls etwas übrig bleiben sollte, kannst du es in einem luftdichten Behälter verpacken und dir am nächsten Tag noch einmal aufwärmen.

Die Basis wird von kleinen, sättigenden Kartoffeln gebildet. Achte darauf, dass alle etwa dieselbe Größe haben, damit sie gleich gar werden. Viel mehr Vorbereitung brauchen sie ansonsten nicht mehr. Dadurch, dass der Brokkoli am Ende dazu kommt, bleibt er noch schön knackig und überzeugt nicht nur mit seiner Farbe und seinem würzigen Geschmack.

Brokkoli ist ein wahres Kraftpaket aus dem Gemüsebeet. Er kann entzündungshemmend wirken und dein Immunsystem unterstützen, da er voller guter Inhaltsstoffe steckt. Neben Ballaststoffen und Folsäure ist er nämlich eine wahre Vitaminbombe. Wusstest du, dass du mit rund 100 Gramm Brokkoli bereits deinen Tagesbedarf an Vitamin C deckst? Also probiere dieses cremige Pfannengericht direkt aus und lass es dir schmecken!

Brokkoli-Kartoffeln Dominique 4.03 ( 372 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

400 g kleine Kartoffeln

250 ml Kochsahne

400 ml Milch

2 TL Paprika edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Brokkoli Zubereitung Schäle Zwiebeln und Knoblauch. Schneide die Zwiebeln in grobe Würfel und zerkleiner den Knoblauch mit einer Knoblauchreibe 🛒

Schäle die Kartoffeln.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln darin glasig an. Gib die Kartoffeln dazu und brate sie für 2 Minuten mit. Rühre am Ende den Knoblauch dazu.

Gieße die Sahne, Milch und Gewürze dazu und verrühre alles gründlich. Lass das Gericht bei mittlerer Hitze für 20 Minuten abgedeckt köcheln.

Wasche währenddessen den Brokkoli und teile die Röschen auf.

Füge die Röschen zur Pfanne hinzu und koche sie für weitere 5 Minuten mit.

Schmecke am Ende alles mit Salz und Pfeffer ab.

