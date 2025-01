Brot mit nur drei Zutaten: so einfach kann Backen sein

Sind wir mal ehrlich: Brot backen wir alle viel zu selten. Wann hast du das letzte Mal dein eigenes gebacken? Sofern du überhaupt schon einmal selbst eins gebacken hast. Ganz egal, ob dein letztes eigenes Brot schon lange her ist oder ob du dich noch nie daran versucht hast, ist dieses Rezept perfekt für dich. Denn dieses Brot braucht nur drei Zutaten.

Brot mit nur drei Zutaten, die du vielleicht schon im Schrank hast

Ein eigenes Brot zu backen, muss nicht kompliziert sein. Du brauchst dazu keinen Brotbackautomaten oder eine große Rührmaschine. Nicht einmal den Backofen musst du vor dem Backen vorheizen. Für dieses Brot mit nur drei Zutaten hast du das meiste, wenn nicht sogar alles, wahrscheinlich bereits im Schrank stehen.

Du brauchst nur Mehl, Trockenhefe und Salz. Zugegeben, natürlich muss der Teig auch mit Wasser durchmischt werden, aber das ist ja keine Zutat im klassischen Sinne, die du noch einkaufen musst. Löse für dein Brot zuerst die Hefe im Wasser auf und gib dann schrittweise das Mehl sowie das Salz hinzu. Sobald du einen Teig hast, der nicht mehr klebt, knete ihn für mindestens fünf Minuten ordentlich durch.

Anschließend muss der Teig für etwa anderthalb Stunden an einem warmen Ort ruhen, damit die Hefe ihre Magie entfalten kann. Sobald sich der Teig in seinem Volumen verdoppelt hat, kannst du ihn erneut kräftig durchkneten, um die gebildeten Luftblasen herauszuarbeiten. An dieser Stelle kannst du auch, sofern du möchtest, Toppings wie Kräuter, Nüsse oder Oliven in den Teig einarbeiten.

Teile ihn danach in zwei Brote, lege sie auf ein Backblech oder in eine passende Form 🛒 und lass den Teig erneut etwa 60 Minuten gehen. Danach kommen sie endlich in den Backofen und sind fertig gebacken, sobald sie eine goldbraune Kruste haben.

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr Brotrezepte, die jedem gelingen! Dieses 5-Minuten-Brot ist perfekt für Backanfänger. Dieses proteinreiche Hüttenkäsebrot kommt ganz ohne Hefe aus. Und perfekt fürs Sonntagsfrühstück ist unser Rezept für selbstgebackene Dinkelbrötchen.

Brot mit drei Zutaten Dominique 4.07 ( 15 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 2 Stück Zutaten 1x 2x 3x 3 Packungen Trockenhefe

1 kg Weizenmehl Type 550

2 EL Salz Zubereitung Löse die Hefe in einer großen Rührschüssel mit 625 ml Wasser auf.

Verrühre den Großteil des Mehls, bis der Teig nicht mehr klebt. Gib das Salz hinzu. Forme aus dem Teig eine Kugel und bestäube ihn bei Bedarf mit Mehl, bis er nicht mehr klebt.

Bestäube eine saubere Fläche mit Mehl und knete den Teig für mindestens fünf Minuten gut durch, bis er glatt und elastisch ist.

Forme den Teig wieder zu einer Kugel und lege ihn in eine große Schüssel. Streue etwas Mehl über ihn und bedecke die Schüssel mit einem feuchten Geschirrtuch. Lass den Teig für etwa anderthalb Stunden an einem warmen Ort stehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Knete den Teig erneut ordentlich durch, um Luftblasen herauszudrücken.

Teile ihn in zwei gleich große Brote. Lege sie in eine Backform oder auf ein, mit Backpapier belegtes Backblech. Lass die Brote erneut für etwa 60 Minuten gehen.

Backe die Brote bei 180 °C für etwa 40 Minuten, bis sie eine goldbraune Kruste haben und hohl klingen, wenn du auf die Unterseite klopfst. Lass sie auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen. Notizen Du musst den Ofen zum Backen nicht vorheizen.

Nachdem du den Teig aufgeteilt hast, kannst du die Brote auch mit Kräutern, Körnen, Nüssen oder Oliven aufpeppen, bevor du sie noch einmal für 60 Minuten gehen lässt.

