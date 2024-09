Süßer Brotauflauf mit Blaubeeren und Vanillesoße

Man lebt nur einmal, nicht wahr? Warum sollte man sich also zum Frühstück nicht ab und an etwas gönnen? Wenn wir uns etwas Gutes tun wollen, dann schieben wir morgens einen Brotauflauf mit Blaubeeren in den Ofen. Der duftet schon nach wenigen Minuten verführerisch und lockt die ganze Familie in die Küche.

Brotauflauf mit Blaubeeren: süßer Start in den Tag

Na, gehörst du zu den Morgenmuffeln, die es in der Früh kaum aus dem Bett schaffen? Oder bist du richtig aufgeweckt und voller Tatendrang, wenn der Wecker klingelt? Ganz egal, wie man sich morgens fühlt, unser Brotauflauf mit Blaubeeren holt alle an einen Tisch. Denn spätestens, wenn sein süßer Duft die Küche und Räume darüber hinaus erfüllt, läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

Wie sich das für ein Frühstücksrezept gehört, ist die Zubereitung unseres Brotauflaufs mit Blaubeeren wunderbar leicht. Denn wer hat am Morgen schon Lust, sich über Zutaten und Anleitungsschritte den Kopf zu zerbrechen? Eben! Starte damit, die Beeren zu waschen und lass sie gut abtropfen. Derweil kannst du Eier, Milch, Öl, Ahornsirup, Zimt und Vanille verrühren. Lege eine eingefettete Auflaufform mit klein geschnittenen Toastbrot oder Briochescheiben aus und verteile die Blaubeeren und die Ei-Milch-Masse darüber. Mische alles gut durch, damit die Brotstücke allesamt mit der Soße durchtränkt werden. Dann wandert der Auflauf auch schon in den Ofen.

Du hast jetzt Zeit, ein Frosting anzurühren. Das dauert ebenfalls nur wenige Minuten, und schon kannst du dich mit einer Tasse Tee oder Kaffee und der Zeitung an den Küchentisch setzen und in Vorfreude auf den baldigen Genuss den Tag beginnen.

Unser French-Toast-Auflauf schmeckt zum Frühstück ebenfalls richtig gut. Wir lieben morgens außerdem Quarkauflauf mit Mohn und Pflaumen-Grieß-Auflauf. So kann der Tag doch nur gut werden!