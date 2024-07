Quarkauflauf mit Mohn: süßes Frühstück aus dem Ofen

Natürlich schmeckt dieser Quarkauflauf mit Mohn auch als Mittag- oder Abendessen ausgezeichnet, doch zum Frühstück versorgt er dich gleich mit einer ordentlichen Portion Eiweiß. So startest du richtig gut in deinen Tag! Und weil kaum einer Lust hat, mit knurrendem Magen komplizierten Rezepten zu folgen, ist dieses wunderbar schlicht. Du brauchst nur wenige Zutaten, die du vermutlich sowieso im Haushalt hast!

Quarkauflauf mit Mohn: nicht nur für Sportler

Zwar ist unser Rezept schlicht, doch das Ergebnis schmeckt. Oft sind es die einfachen Rezepte, die am meisten begeistern. Denke nur an ofenfrisches Brot mit Butter. Auch ein tolles Frühstück! Wenn du aber auf genügend Eiweiß in deiner Ernährung wert legst, ist unser Quarkauflauf mit Mohn die bessere Wahl. Eiweiß ist übrigens nicht nur für Fitnessfans wichtig, die ständig Sport treiben, sondern auch für alle anderen.

Denn es handelt sich um eine enorm wichtige Substanz für den Körper, die nicht nur als Baumaterial für Muskeln fungiert, sondern auch für Organe, Blut, Enzyme, Knochen, Haare und Hormone. Wir bestehen praktisch aus Eiweiß. Da schadet es nicht, gleich ein zweites oder drittes Stück vom köstlichen Quarkauflauf mit Mohn zu vernaschen. Ganz kohlehydratarm ist unsere Kreation nicht, denn was bringt die vorbildlichste Ernährung, wenn der Spaß fehlt? Deshalb kommt etwas Zucker in den Auflauf.

Hartgesottene können den Zucker trotzdem weglassen oder ihn mit Honig ersetzen, einer gesünderen Alternative. Wie immer kannst du das schlichte und dennoch leckere Rezept nach Herzenslust aufpeppen. Wie wäre es mit ein paar Kirschen oder Erdbeeren, die du unter den Teig mischst? Wir toppen unseren Quarkauflauf mit Mohn außerdem mit ein paar gefrorenen Beeren. Das ist praktisch und sieht schön aus. Der Mohn sorgt übrigens für gesunde Fettsäuren, Vitamin B1 und eine Extra-Portion Kalzium. Vor allem aber verleiht er dem Auflauf einen leckeren Geschmack und eine schöne Optik.

