Als i-Tüpfelchen setzt du nun noch eine Blaubeere auf jedes Häubchen und in die Mitte der Torte drei Blüten.

Für die Dekoration füllst du die Schokocreme in einen Spritzbeutel mit gezackter Tülle. Setze damit nun Häubchen auf die Oberseite der gesamten Torte.

Nun wird geschichtet: Gieße die Creme auf einen der Tortenböden in der Springform und streiche sie glatt. Löse den zweiten Tortenboden aus seiner Form und setze ihn auf die Creme.

Gib nun den Frischkäse und den Mascarpone in eine große Schüssel und verrühre beide mit der Beerensoße. Hebe anschließend noch die Sahne unter.

Verrühre die Beeren mit dem Zucker und der Vanille in einem Topf, während du alles heiß werden lässt. Lass die Mischung aufkochen und dann durch ein Sieb passieren. Löse die Gelatine darin auf.

Beide Formen kommen für 40 Minuten bei 160 °C im Umluft-Modus in den Backofen. Lass die Kuchenböden anschließend abkühlen.

Nun vermengst du in einer großen Schüssel die zwei Sorten Schokolade mit der Butter. Sobald die Mischung eine gleichmäßige Farbe annimmt, mischst du die schaumige Ei-Zucker-Creme unter.

