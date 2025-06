Diese Overnight Oats machen Nachkatzen garantiert glücklich

Overnight-Oats gehören nicht nur zu meinem, sondern zum Lieblingsfrühstück vieler Menschen. Und das mit Recht. Was könnte besser sein, als morgens aufzuwachen und bereits zu wissen: Das Frühstück wartet schon fix und fertig im Kühlschrank auf mich? Mit diesem Rezept für Brownie-Overnight-Oats zauberst du dir ein herrliches cremiges Frühstück, dass dich mit Leichtigkeit über die erste Tageshälfte bringt.

Rezept für zarte Brownie-Overnight-Oats

Falls du dich bereits gefragt haben solltest, was eigentlich der Unterschied zwischen Porridge und Overnight Oats ist, lässt sich das ganz einfach erklären. Porridge wird, im Gegensatz zu diesem Rezept, warm aufgekocht und direkt so genossen.

Dadurch erhält man einen warmen, dampfenden und leckeren Haferbrei, der, genau wie der Haferbrei aus dem Kühlschrank, mit verschiedenen Toppings abgerundet werden kann. Wie ihr Name schon verrät, ziehen Overnight Oats über Nacht im Kühlschrank durch. Das hat nicht nur den Vorteil, dass du dich morgens um nichts weiter kümmern musst.

Denn tatsächlich ist diese Zubereitung etwas gesünder als aufgekochtes Porridge. Natürlich spielen hier auch immer die Toppings ein wenig mit rein, doch in der Grundvariante, wenn wir uns nur die Haferflocken angucken, bringt das langsame Quellen einige Vorteile mit sich.

Zum Beispiel bleiben wertvolle Mineralstoffe und Vitamine besser erhalten, als beim Kochvorgang. Durch das langsame Einweichen spaltet und verringert sich außerdem die Phytinsäure der Haferflocken. Dadurch gibt sie Mineralstoffe und Spurenelemente frei und erhöht den Nährstoffgehalt im Glas.

In dieser Variante zauberst du dir aus simplen Zutaten eine samtige Mischung, die ein wenig an Brownie-Teig erinnert. Dank der Haferflocken, Pflanzenmilch und leichtem Süße-Einsatz hast du am Ende dennoch eine ausgewogene und nahrhafte Mahlzeit vor dir stehen. Das Highlight wird aber ohne Frage vom Topping gebildet. Eine zarte Schicht aus Zartbitterschokolade und Kakao-Nibs, die herrlich aufknacken, sobald du den ersten Löffel probierst.

Brownie-Overnight-Oats Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 12 Stunden Std. Gesamtzeit 12 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Haferflockenmischung: 180 g zarte Haferflocken

600 ml ungesüßte Mandelmilch oder andere Milch

250 g griechischer Joghurt

60 g Mandelmus

15 g Kakaopulver

20 ml Ahornsirup

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1/4 TL Salz Für das Topping: 15 g Kokosöl

30 g Zartbitter-Schokolade

10 g Kakaonibs Zubereitung Vermenge in einer großen Schüssel Hafermilch, Milch, Joghurt, Mandelmus, Kakaopulver, Ahornsirup, Vanilleextrakt und Salz gründlich mit einem Schneebesen. Lass die Mischung 5 Minuten stehen, bis sie leicht angedickt ist.

Schmilz währenddessen das Kokosöl mit den der Zartbitter-Schokolade über einem Wasserbad.

Verteile die Haferflockenmischung auf 4 Schraubgläser.

Gieße die geschmolzene Schokolade gleichmäßig auf die Haferflocken.

Streue sofort die Kakao-Nibs darüber.

Stell die Gläser für etwa 12 Stunden, am besten über Nacht, in den Kühlschrank.

