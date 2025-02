Mit Cold Brew Overnight Oats energiegeladen in den Tag

Geht es dir morgens auch so wie mir? Bevor du bereit bist, den Tag anzugehen, brauchst du erst einmal eine große Tasse Kaffee? Und die Energie, dir ein Frühstück vorzubereiten, ist auch noch nicht so richtig da? Dann sind diese Cold Brew Overnight Oats deine lang ersehnte Rettung!

Cold Brew Overnight Oats: ohne viel Aufwand vorbereitet

Ein besseres Rezept für Morgenmuffel könnte es wirklich nicht geben. Für die Cold Brew Overnight Oats benötigst du nur simpelste Zutaten und etwas Geduld. Am Ende wirst du sogar noch Cold Brew Kaffee übrig haben, den du weiter verarbeiten oder direkt so genießen kannst. Klingt doch nach einem Traum, nicht wahr?

Von Overnight Oats bin ich sowieso schon lange ein Fan. Es ist ohne Frage meine liebste Zubereitungsmethode für Haferflocken. Nicht nur, weil sie simpel vorbereitet sind, sondern auch, weil sich die Haferflocken mit deinen Lieblingszutaten ganz leicht variieren lassen. So kannst du ein einfaches Rezept immer wieder neu erleben.

Du musst zwar ein wenig Wartezeit einplanen, aber eigentlich bereitet sich hier im wahrsten Sinne des Wortes alles von selbst zu. Als Grundlage dient Cold Brew Kaffee, also solltest du mit ihm beginnen. Gieße dazu einen Liter Wasser auf 100 Gramm grob gemahlenen Kaffee und lass ihn für mindestens 12 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Gieße ihn danach durch einen handelsüblichen Kaffeefilter ab.

Vermische am Abend vor dem Tag, an dem du die Cold Brew Overnight Oats genießen möchtest, Haferflocken, Chiasamen, Milch, Kaffee und, falls du es süß haben möchtest, Ahornsirup oder Agavendicksaft. Rühr alles ordentlich um, gib es in einen verschließbaren Behälter 🛒 und lass es für eine Nacht im Kühlschrank stehen.

Für mich gehört eine gute Nussmischung, wie zum Beispiel Studentenfutter, immer zu meinen Overnight Oats dazu. Auch hier passt sie perfekt. Außerdem kannst du die Cold Brew Overnight Oats noch herrlich mit etwas zerbrochener Zartbitterschokolade ergänzen. Guten Appetit und einen energiegeladenen Morgen!

