Bruchschokolade: süßes Last-Minute-Geschenk zu Ostern

Ostern steht vor der Tür und dir fehlt noch eine süße Überraschung fürs Osternest? Statt langweiliger Osterhasen aus dem Supermarkt, ist selbst gemachte Bruchschokolade eine tolle Idee. Du kannst die Schokolade ohne großen Aufwand selber machen und das Geschenk wird dir garantiert viele Komplimente bescheren. Hier ist das Rezept für das einfache DIY-Ostergeschenk aus deiner Küche.

Bruchschokolade selber machen: so einfach geht’s

Für selbst gemachte Bruchschokolade brauchst du ein Backblech, Backpapier, die passenden Zutaten und jede Menge Fantasie. Zuerst legst du neun Tafeln Schokolade in den Sorten Weiß, Zartbitter und Vollmilch in abwechselnder Reihenfolge auf das Backblech und schmilzt sie bei niedriger Temperatur im Ofen. Die sollte nicht mehr als maximal 50 Grad betragen, da die Schokolade sonst beim Aushärten später einen weißlichen Belag bekommt. Ist die Schokolade geschmolzen, vermischt du die Sorten mit einer Gabel miteinander. Danach geht es an den kreativen Part – das Verzieren.

Für die Gestaltung der Bruchschokolade gibt es keine strengen Vorgaben. Du kannst alles auf die Schokolade legen, was dir gefällt und was schmeckt. Neben Zuckerperlen oder bunten Streuseln sind zum Beispiel auch Zuckeraugen, salzige Brezeln, essbare Blüten und getrocknete Früchte erlaubt.

Hast du die Schokolade gestaltet, stellst du das Blech erst einmal zur Seite und lässt alles gut aushärten. Plane lieber etwas mehr Zeit dafür ein. Ideal sind 24 Stunden. Am nächsten Tag kannst du die Schokolade dann in kleinere Stücke brechen, sie verpacken und dich auf das Verschenken freuen.

Selbst gemachte Bruchschokolade war schon zum vergangenen Weihnachtsfest ein angesagter Trend in den sozialen Netzwerken. Warum den nicht weiterführen und auch an Ostern eigene Schokoladentafelkreationen verschenken? Über Naschereien aus der eigenen Küche freut sich schließlich jeder, und bis auf die Zeit zum Aushärten brauchst du nicht viel Zeit für die Bruchschokolade.

Sollen die diesjährigen Ostergeschenke abwechslungsreicher ausfallen, findest du bei Leckerschmecker noch weitere DIY-Ideen aus deiner Küche. Ein süßes Bounty-Konfekt aus vier Zutaten ist ein ebenso tolles Geschenk zum Fest wie Karamellbonbons oder Red-Velvet-Pralinen.