Bruschetta mit Apfel-Chutney schmecken als Vorspeise oder zwischendurch

Wir lieben Äpfel, und wir lieben es, Gäste zu verwöhnen. Etwa mit einem schönen Dinner, bei dem wir als Vorspeise Bruschetta mit Apfel-Chutney servieren. Oder mit einem leichten Mittagessen, bei dem wir ebenfalls diese kleinen Fingerfood-Happen reichen und dazu einen frischen Salat. Ganz egal, in welcher Situation: Die leckeren Knusperstücke mit fruchtig-pikantem Topping sind Geschmacksexplosionen im Miniformat.

Knusprige Bruschetta mit Apfel-Chutney

Das Schöne an unserem Rezept für Bruschetta mit Apfel-Chutney: Du bekommst gleich zwei Gläser vom Chutney heraus, kannst die Vorspeise also noch ein zweites Mal servieren. Oder du isst den pikanten Brotaufstrich morgens zum Frühstück. Wir machen auch gern ein Salatdressing darauf oder essen es als Beilage zu Gegrilltem. Wie du siehst, ist es ein wahrer Alleskönner.

Nach dem Kochen solltest du es aber sofort in sterile Gläser umfüllen. Das bedeutet, dass du die Gläser und auch die Deckel vorher ein paar Minuten auskochst und somit Bakterien und Co. entfernst. Dann hält sich das Chutney ungeöffnet mehrere Monate. Es ist auch eine schöne Geschenkidee, die du zur nächsten Gartenparty mitbringen kannst. Über kleine Aufmerksamkeiten freut sich doch jeder, und ein Gastgeschenk ist immer eine tolle Überraschung.

Die Zubereitung der Bruschetta mit Apfel-Chutney ist nicht schwer, dauert beim ersten Mal aber etwas länger, weil du zunächst das Chutney kochen musst. Aber auch das ist nicht kompliziert. Schäle dafür die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide den Rest in kleine Würfel. Auch Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer schälst du und hackst die Zutaten anschließend fein. Alle Zutaten werden in einem Topf mit Apfelessig gekocht, bis sie weich sind. Zimt, Kurkuma und Chiliflocken bringen Aroma in die Sache. Je nachdem, wie scharf du gerne isst, kannst du die Menge an Chili variieren oder die Flocken auch komplett von deiner Zutatenliste streichen.

Hast du Lust auf weitere kleine Vorspeisen, können wir dir übrigens auch unser Rezept für Bruschetta italiana empfehlen. Uns schmecken außerdem Champignon-Bruschetta mit Knoblauch und Ricotta und im Herbst Kürbis-Bruschetta mit Ricotta und Walnüssen sehr gut. Und dir?