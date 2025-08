Bulgogi mit Hackfleisch bringt die Würze Koreas in deine Küche

Wenn du ein Fan von aromatisch-intensiven Gerichten bist, dann musst du dieses Bulgogi mit Hackfleisch unbedingt probieren. Es ist schnell nachgekocht und herrlich würzig. Dazu eine Schale Reis und du kannst es dir gut gehen lassen. Es bietet sich zu so ziemlich allen Anlässen an, also schau direkt, wie du es zubereitest. Du brauchst nämlich keine außergewöhnlichen Zutaten und erst recht keine komplizierten Handgriffe.

Bulgogi mit Hackfleisch: ein Name, der täuschen könnte

Bulgogi stammt ursprünglich aus Korea und gilt dort als Festtagsgericht. Traditionell wird es mit Rindfleisch, ganz besonders dem Kronfleisch zubereitet. Also dem Muskelfleisch im Zwerchfell von Rindern. Mittlerweile haben sich aber auch Varianten mit Schweine- und Geflügelfleisch entwickelt, wobei auch bei ihnen die aromatische Marinade im Vordergrund steht.

Auch wenn wir ein wenig Gochujang, also etwas von der klassischen koreanischen Chilipaste dazugeben, trügt der Name. Wörtlich übersetzt bedeutet Bulgogi in etwa Feuerfleisch. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass es besonders scharf wäre. Der Name hat sich aus der traditionellen Zubereitung über offenem Feuer gebildet. Keine Panik, du kannst es auch kinderleicht in einer Pfanne machen.

Wie der Name schon verrät, braten wir das Bulgogi heute ganz klassisch mit Rinderhack an. Wenn du es lieber magst, kannst du auch zu gemischtem Hackfleisch greifen. Am Ende kommt es hier vor allem auf die Marinade an, die dem Gericht seine Würze und Aroma verleiht.

Deshalb solltest du dich am besten zuerst darum kümmern, denn je länger das Fleisch in der Marinade ziehen kann, desto besser wird das Endergebnis schmecken. Für eine möglichst stressfreie Zubereitung vom Reis ist ein Reiskocher außerdem immer eine gute Wahl. Kein Stress durch Anbrennen, kein Stress beim Warmhalten, einfach alles rein, kochen und genießen.

Bulgogi mit Hackfleisch Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Knoblauchzehen

1 TL Ingwer frisch

1 Frühlingszwiebel

2 EL helle Sojasoße

1 EL Honig

1 TL geröstetes Sesamöl

1 EL Reiswein alternativ milder Apfelessig

1/2 TL Gochujang z.B. online hier 🛒 verfügbar

etwas Salz

1 TL Pfeffer

500 g Rinderhackfleisch

250 g Reis z.B. Jasmin oder Basmati

500 ml Wasser

etwas neutrales Pflanzenöl

1 EL Sesamsamen Zubereitung Schäle die Knoblauchzehen und den Ingwer. Schneide den Knoblauch klein und reibe den Ingwer fein.

Wasche die Frühlingszwiebel, entferne die Wurzel und schneide das Grün in feine Ringe.

Rühre aus der Sojasoße, Honig, Sesamöl, Reiswein, Gochujang, 1/2 TL Salz, Pfeffer, Knoblauch und Ingwer eine Marinade zusammen. Verrühre es gut, bis sich alles verbunden hat.

Gib das Hackfleisch in die Marinade, vermenge es gut und stell es 15-30 Minuten abgedeckt in den Kühlschrank.

Spüle anschließend den Reis gründlich in einem Sieb unter fließendem Wasser ab, bis das Wasser klar ist. Bereite ihn dann mit ausreichend gesalzenem Wasser nach Packungsangaben zu.

Erhitze, kurz bevor der Reis fertig ist, ausreichend Öl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Gib die Hackfleischmischung hinein und brate es unter gelegentlichem Umrühren 6-8 Minuten an, bis das Fleisch durch und leicht karamellisiert ist.

Hebe kurz vor Ende der Garzeit die Frühlingszwiebeln unter und brate sie für 1 Minute mit.

Richte das Bulgogi auf dem Reis an und bestreue es gleichmäßig mit Sesamsamen.

