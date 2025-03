Dieser Trend-Kaffee aus drei Zutaten macht dich morgens richtig wach

Um morgens richtig wach zu werden, trinken viele gern Kaffee. Doch manchen ist schwarzer, heißer Kaffee einfach zu stark, zu bitter. Gut, dass es mittlerweile unheimlich viele Variationen gibt, den morgendlichen Wachmacher etwas angenehmer schmecken zu lassen. Eine davon ist dieser Bumble Coffee, der das Internet seit einiger Zeit im Sturm erobert. Wir haben probiert. Unser Fazit erfährst du hier.

Bumble Coffee: Trendgetränk aus Kaffee und Orangensaft

Zu einem guten Frühstück gehört etwas Leckeres zu Essen dazu, das ist klar. Aber was auch nicht fehlen darf, sind Kaffee und Orangensaft. Warum muss man diese beiden Getränke eigentlich getrennt voneinander trinken, fragte sich wohl irgendwann ein findiger Kopf – und kombinierte sie einfach. Orangensaft und Espresso – kann das schmecken?

Das haben wir uns auch gefragt und einen solchen Bumble Coffee einfach selbst zubereitet. Schwer ist das nicht, schließlich besteht er aus Eiswürfeln, Espresso 🛒 und Orangensaft. Der Clou: Der Saft landet zuerst im Glas. Dann gießt man den Kaffee vorsichtig so darauf, dass sich zwei Schichten bilden. Das geht am besten mithilfe eines Löffels, den du vorsichtig auf die O-Saft-Oberfläche legst. Der geschichtete Kaffee soll, so heißt es, von den Farben her einer Hummel, auf Englisch bumble bee, ähneln. Der Geschmack: hervorragend. Erfrischend, säuerlich, fruchtig, mit leichter Bitternote.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bist du ein Fan von süßen Getränken, kannst du trotzdem einen Bumble Coffee genießen. Vermische den Kaffee vor dem Schichten einfach mit etwas Zucker oder Agavendicksaft. Bist du auf der Suche nach etwas besonders Spannendem, kannst du auch einen aromatisierten Sirup verwenden.

Bumble Coffee wird dafür sorgen, dass du dich schon am Abend vorher auf den Kaffee am nächsten Morgen freust. Denn was gibt es Schöneres, als mit einem wirklich köstlichen Getränk in den Tag zu starten? Eben. Deshalb probiere doch gleich noch weitere, leckere Drinks für extra viel Energie und Wohlbefinden am nächsten Morgen. Wie wäre es mit einem cremigen Avocado-Kaffee oder einem vietnamesischen Joghurt-Kaffee? Falls du auf Koffein verzichten willst, ist eine goldene Milch das Richtige für dich.

Bumble Coffee Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

1 Bio-Orange oder 90 ml O-Saft

1 Shot Espresso etwa 30 ml

Sirup nach Wahl optional Zubereitung Fülle ein Glas mit Eiswürfeln.

Ziehe einen Streifen Zeste der Orange ab und presse den Saft aus.

Gieße die Eiswürfel mit dem Saft auf und fülle mithilfe eines Löffels eine Schicht Espresso darauf. Wenn du es süß magst, kannst du den Espresso vorher mit Sirup abschmecken.

Garniere deinen Drink mit der Orangenzeste.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.