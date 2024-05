Burgerbrötchen selber machen: das beste Rezept

Isst du gerne Burger? Blöde Frage eigentlich – wer isst denn nicht gerne Burger. Ob sie Fleisch essen oder nicht, Burger-Fans sind sich meist in einem Punkt einig: Das Brötchen muss stimmen. Wenn es trocken und pappig ist, schmeckt auch das beste Patty nicht. Doch Rettung naht! Wir zeigen dir, wie einfach du Burgerbrötchen selber machen kannst, die locker-luftig und keinesfalls trocken sind.

Burgerbrötchen selber machen ganz einfach

Bestimmt kennst du die Situation: Du möchtest Burger machen, für eine Party zum Beispiel oder auch einfach nur so. Die Zutaten hast du parat, nur die Brötchen fehlen noch. Du kaufst ganz klassisch welche mit Sesam. Zu Hause bereitest du dann den Rest vor: ein leckeres Patty, Gewürzgurken, Tomate, Salat. Eine leckere Burgersoße darf auch nicht fehlen. Du belegst deinen Burger und nimmst einen herzhaften Bissen. Sogleich bleibt das Brötchen am Gaumen kleben und bei jedem Kauen scheint mehr pappige Masse deinen Mund zu füllen. So etwas muss nicht sein! Seit wir gelernt haben, Burgerbrötchen selber zu machen, kaufen wir keine mehr im Laden.

Möchtest du Burgerbrötchen selber machen, brauchst du nicht viel dafür. Ihre Basis ist ein einfacher Hefeteig, der salzig-süß schmeckt. Wichtig ist hierbei nur, dass du frische Hefe verwendest. Diese sorgt dafür, dass die Brötchen im Ofen richtig fluffig aufgehen und nicht zu kompakt werden. Plane ein wenig Zeit ein, denn Hefeteig muss gehen. Das Ergebnis ist diese Wartezeit jedoch allemal wert. Während der Teig aufgeht, kannst du die anderen Zutaten für deinen Burger vorbereiten oder schon mal eine Soße anrühren.

Wir empfehlen zudem, immer gleich ein paar mehr Burgerbrötchen selber zu machen, denn du kannst sie, wenn sie abgekühlt sind, super einfrieren und bei Bedarf im Ofen auftauen. Wickele sie dazu in etwas Folie ein, damit sie beim Auftauen nicht austrocknen. So hast du immer frische Burgerbrötchen zur Hand, wenn du welche brauchst.

Du kannst die Burgerbrötchen für alle möglichen Burger verwenden, wie für unseren Hot-Dog-Burger. Machst du die Brötchen etwas kleiner, eignen sie sich perfekt für Mini-Burger. Du kannst auch deinen eigenen Burger kreieren, zum Beispiel mit einem Zucchinipuffer als Patty.