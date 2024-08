Cremiger Käse: Burrata mit Honig und Pistazien ist die perfekte Vorspeise

Wir lieben Vorspeisen: Sie machen ein Dinner erst perfekt, können aber selbst schnell die Hauptrolle übernehmen und zum Star eines Essens werden. Unser Burrata mit Honig und Pistazien hat definitiv das Potential dazu. Ob gemeinsam mit anderen kleinen Speisen, solo mit etwas frischem Baguette oder eben als kleiner Snack vor dem Hauptgang: Dieses Rezept begeistert.

Rezept für Burrata mit Honig und Pistazien

Und zwar sowohl optisch als auch im Geschmack. Burrata ist ein italienischer Frischkäse, der dem Mozzarella äußerlich nicht unähnlich ist. Diese Sonderform des Mozzarellas wird überwiegend aus Kuhmilch hergestellt, ist innen herrlich cremig und zerfließt fast auf der Zunge. Die Käsespezialität aus Apulien bildet das Herzstück für unseren Burrata mit Honig und Pistazien, kommt aber erst ganz zum Schluss ins Spiel.

Zunächst röstest du nämlich Pistazien in einer Pfanne an. Aber Vorsicht: Verzichte auf die Zugabe von Öl oder anderem Fett! Achte stattdessen darauf, sie regelmäßig umzurühren, denn sie verbrennen schnell. Stelle sie dann erst einmal zur Seite und erhitze im nächsten Schritt Olivenöl in einem kleinen Topf. Dazu kommen Chiliflocken, die kurz im Öl geröstet werden. Dann mischst du Honig hinein und ziehst den Topf vom Herd.

Schon kommt das große Finale: Platziere die Burrata-Kugeln auf einem Teller oder in einer hübschen Schale und träufele die Honig-Öl-Chilisoße darüber. Die Pistazien werden gehackt und dann ebenfalls über den Käsekugeln verteilt. Was für ein Anblick, und was für ein Genuss!

Hast du Gefallen an Burrata gefunden, probiere doch als Nächstes mal unsere Spaghetti mit Burrata und gegrillten Tomaten. Unfassbar köstlich schmecken auch gegrillter Pfirsich-Salat mit Burrata und Tomatensalat mit Burrata und Schinken. Na, schwebst du auch schon im Siebten Food-Himmel? Dann lass es dir schmecken!