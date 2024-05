Spaghetti mit Burrata und gegrillten Tomaten: kleiner Aufwand, großes Ergebnis

Die Spaghetti mit Burrata und gegrillten Tomaten schmecken der ganzen Familie. In weniger als einer halben Stunde ist das sommerliche Nudelgericht fertig. Der italienische Käse sorgt für den sahnigen Geschmack und bringt dich Bissen für Bissen nach Italien. Gegrillte Tomaten, Olivenöl und Basilikum machen das kulinarische Erlebnis perfekt.

Spaghetti mit Burrata und gegrillten Tomaten: einfach und lecker

Burrata ist eine Art Deluxe-Version des italienischen Käses – extra cremig, extra sahnig, extra lecker. Ich bekomme von Burrata gar nicht genug. Er sieht von außen aus wie eine normale Mozzarellakugel, aber die inneren Werte machen aus dem Käse eine geschmackliche Wolke 7. Mit seiner köstlichen, cremigen Sahnefüllung sorgt er für die nötige Cremigkeit in unserem Gericht.

Oft verdanken wir der erfinderisch machenden Not die besten Gerichte. Und auch dieser Käse ist aus einer Not heraus entstanden. Die Region um den apulischen Ort Andria im Süden Italiens stecke 1956 nämlich in einem Schneesturm. Tagelang konnten die Bauern ihre Milchprodukte nicht auf den Markt bringen. Um die Sahne haltbar zu machen, verpackten sie diese in kleine Säckchen aus Mozzarella.

Dafür wird nach dem Filata-Verfahren gearbeitet. Der frische Käsebruch wird mit heißem Wasser übergossen und geknetet, bis eine fasrige Struktur entsteht. Daraus stechen die Käsemacher Portionen ab, formen diese zu Säckchen und füllen sie mit dicker, frischer Sahne und gezupften Mozzarella-Fasern. Deshalb kommt unser Rezept für Spaghetti mit Burrata und gegrillten Tomaten auch so gut ohne eine Soße aus.

Die Kirschtomaten grillen wir in einer praktischen Grillpfanne. Wenn du so etwas nicht besitzt, kannst du auch eine herkömmliche Pfanne verwenden. Wenn du die Tomaten im Ganzen grillst und sie auch am Strauch hängen lässt, verleiht das deinem Gericht zusammen mit dem Burrata ein dekoratives Aussehen. Garniere es zum Schluss mit ein paar Blättern Basilikum, um das italienische Flair zu unterstreichen.

Ein einfaches und sehr leckeres Nudelgericht sind unsere Spaghetti mit Salbeibutter. Auch unsere Spaghetti alla Puttanesca sind blitzschnell fertig. Und wenn du mehr willst vom italienischen Käse, empfehle ich dir Spargel mit Burrata.