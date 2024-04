Beliebter Nudel-Klassiker: Spaghetti mit Salbeibutter

Spaghetti mit Salbeibutter gehört zu den Klassikern unter den Pasta-Rezepten. Das Gericht schmeckt nicht nur, es ist außerdem im Handumdrehen zubereitet. Hier geht’s zum Rezept.

Pasta-Gericht mit nur 5 Zutaten: Spaghetti mit Salbeibutter

Meldet sich der große Hunger, dann muss es mit dem Kochen oft schnell gehen. Wenn du jetzt nicht so genau weißt, was es geben soll, dann sind Spaghetti mit Salbeibutter eine klare Empfehlung. Denn für dieses Gericht benötigst du gerade einmal fünf Zutaten und 15 Minuten Zeit. Schneller geht’s wirklich nicht.

Für Spaghetti mit Salbeibutter benötigst du Nudeln, einen Strauß Salbei, Butter, eine Knoblauchzehe sowie Parmesan. Während die Nudeln kochen, reibst du schon einmal den Parmesan und erhitzt die Butter zusammen mit den Salbeiblättern in einer Pfanne auf niedriger Stufe. Ist die Butter vollständig geschmolzen, presst du den Knoblauch dazu. Hast du keine Knoblauchpresse zur Hand, kannst du die Zehe auch in kleine Stücke schneiden und so mit hinzugeben. Nach der Kochzeit kommen die Spaghetti zur Butter und du verrührst alles gut miteinander. Zum Anrichten würzt du noch mit Salz und Pfeffer und streust etwas von dem geriebenen Parmesan über die Nudeln. Guten Appetit.

Beim Kochen von Pasta landet das Wasser üblicherweise im Abfluss. Das muss aber gar nicht sein. In unserem Ratgeber verraten wir, wie du Nudelwasser verwenden kannst.

Die italienische Küche ist nicht nur bekannt für ihre vielfältigen Pasta-Kreationen, viele davon sind auch in nur wenigen Minuten zubereitet. Suchst du noch mehr Nudel-Gerichte für die schnelle Küche, findest zu bei Leckerschmecker eine große Auswahl an Rezepten. Eins davon: Pasta al Limone, das steht sogar schon in zehn Minuten dampfend auf dem Tisch. Ein richtiges Wohlfühlessen ist unsere Makkaroni-Schinken-Pfanne, ebenso wie diese schnellen Knoblauchnudeln.