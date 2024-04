Nudelwasser verwenden: Warum du es nicht einfach wegkippen solltest

Du kochst gerne Nudeln? Perfekt, wir auch. Was stellst du eigentlich mit dem Kochwasser an, wenn sie gar sind? Du kippst es weg? Damit solltest du aufhören! Wir verraten dir, wie du dein Nudelwasser verwenden kannst und warum du das tun solltest.

Nudelwasser verwenden: Dafür eignet es sich

In der Küche, in der ich die letzten drei Jahre gearbeitet habe, war Nudelwasser eine wichtige Ressource. Wir bezeichneten es teilweise spaßhaft als flüssiges Gold. Der Topf, in dem wir unsere Nudeln kochten, war ein regelrechtes Heiligtum. Das lag an drei Gründen. Erstens wird heißes Wasser in der Küche immer benötigt, zweitens enthält es Salz und drittens geben die Nudeln beim Kochen Stärke ab. Dadurch macht die Verwendung von Nudelwasser das Arbeiten in der Küche ein klein bisschen leichter. Hier sind einige der praktischsten Dinge, für die du Nudelwasser verwenden kannst:

Nudelwasser als Soßenbinder

Der naheliegendste Trick zum Nudelwasser verwenden ist vermutlich, es als Soßenbinder zu verwenden. Beim Kochen gibt die Pasta Stärke ans Kochwasser ab. Stärke quillt in warmer Flüssigkeit auf und dickt sie an. Somit kannst du Soßen hervorragend mit etwas Nudelwasser andicken oder auch Pastagerichte ohne flüssige Soße sämiger machen. Bei einigen Gerichten gehört Nudelwasser fest zur Rezeptur hinzu – bei Cacio e Pepe oder Spaghetti Carbonara zum Beispiel. Bedenke beim Verwenden des Nudelwassers aber, dass dieses salzig ist. Passe eventuell den Salzgehalt der Soßen vorher darauf an.

Ein Tipp, der sich auf alle Tricks zum Nudelwasser verwenden bezieht: Nimm am besten nur das Wasser, in dem Nudeln ohne Ei gekocht wurden. Ist Ei eine Zutat im Teig, nimmt das Wasser manchmal einen fremdartigen Geschmack an.

Suppenbasis aus Nudelwasser

Die meisten Suppen werden mit Gemüsebrühe aufgegossen. Einige Rezepturen sehen zudem ein Eindicken mit Stärke vor. Beides in einem wäre da doch perfekt, oder? Auch dafür kannst du Nudelwasser verwenden. Fülle dein angeschwitztes Gemüse damit aus statt mit Brühe und du wirst sehen: Neben einem intensiven Geschmack bekommt die Suppe dadurch eine tolle Bindung. Besonders gut eignet sich Nudelwasser für Suppen wie Ribollita oder Spargelsuppe aus Schalen.

So verwendest du Nudelwasser in deftigen Teigen

Woraus besteht ein Teig? Im Idealfall nur aus Mehl, Wasser und Salz. Warum also nicht einfach zwei der Zutaten verbinden und das Wasser im Teig durch Nudelwasser ersetzen? Dieses bringt dem Teig ein zusätzliches Aroma und sorgt für zusätzliche Bindung. Funktioniert super!

Hülsenfrüchte einweichen

Möchtest du mit Hülsenfrüchten wie Kichererbsen, Linsen oder Bohnen kochen, bietet es sich an, diese vorher einzuweichen. So reduziert sich die Kochzeit merklich und du sparst noch dazu Energie. Verwende anstelle von Leitungswasser doch das nächste Mal Nudelwasser. Dadurch bekommen die Hülsenfrüchte direkt ein leckeres Aroma und werden beim Kochen schneller weich.

Auch für diesen Trick kannst du Nudelwasser verwenden

Nach dem Kochen bleiben oftmals verkrustete Töpfe und Pfannen zurück. Auch hierfür kannst du Nudelwasser verwenden: Weiche das dreckige Kochgeschirr darin ein, dann lösen sich die Essensreste wie von selbst! Die Stärke macht die Speisereste weicher als normales Wasser und sorgt dafür, dass sie sich schneller lösen. Unglaublich, aber wahr!