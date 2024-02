Nicht die Anzahl der Zutaten macht ein gutes Gericht aus, sondern ihr Zusammenspiel. Wenn die einzelnen Geschmackskomponenten eines Essens perfekt miteinander harmonieren, dann ist dies das Schönste, was ein Koch oder eine Köchin machen kann. Bereite dieses Essen zu einem Dinner mit deinen Liebsten zu und bringe sie dazu, dich als die Person zu beschreiben, bei der es immer so gutes Essen gibt. Folge dafür einfach unserem einfachen Rezept für Cacio e Pepe.

Vier Zutaten, perfekte Harmonie: So zauberst du eine echte Cacio e Pepe

Dass gutes Essen nicht unbedingt viele Zutaten braucht, haben wir hier bei Leckerschmecker schon des Öfteren betont. Heute aber präsentieren wir dir das Rezept, das diesen Satz wahrer macht denn je. Denn eine original römische Spaghetti Caio e Pepe brauch nur vier Zutaten. Vier! Und dennoch ist sie ein Gericht, dessen Geschmack so einzigartig ist, dass dir das Wasser allein bei dem Gedanken daran im Mund zusammenlaufen wird.

Cacio e Pepe heißt übersetzt „Käse und Pfeffer“ und bezeichnet schon die zwei Geschmacksgeber dieses einfachen Pastagerichts. Es hat seinen Ursprung in der Region um Rom, wo es das Mittagessen der Hirten gewesen sein soll. Auf der Weide hatten diese in ihren Rucksäcken meist keinen aufwändigen Proviant dabei. Sie trugen trockene Nudeln, Pecorino (würzigen italienischen Schafskäse) und scharfen Pfeffer bei sich. Die Beliebtheit des daraus entstehenden Gerichts stieg schnell an. Heute wird Cacio e Pepe als Lieblingsnudelgericht der italienischen Hauptstadt bezeichnet.

Bei der Verwendung weniger Zutaten ist es wichtig, auf ihren Geschmack zu achten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wenn du kannst, verwende daher für deine Cacio e Pepe nicht den sardischen Pecorino, sondern die römische Variante. Pecorino Romano ist etwas milder, süßlicher und nicht so salzig. Den Käse reibst du in eine Schüssel und mahlst schwarzen Pfeffer frisch dazu. Diese Mischung wird mit etwas Pastawasser angerührt und dann mit al dente gekochten Nudeln vermischt. Dadurch legt sich der geschmolzene Käse samtig um die Nudeln herum. Das ist es schon. Einfacher geht es kaum, leckerer auch nicht. Bon appetito!

Neben Cacio e Pepe hat die italienische Küche noch weitere Pastagerichte zu bieten, die mit wenig Zutaten auskommen. Koche als Nächstes doch mal eine originale Carbonara oder schnelle Pasta al Limone. Und für Knoblauch-Fans ist unsere Version von Knoblauchnudeln unabdinglich!