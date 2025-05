Buttermilch-Mousse mit Ofenrhabarber: luftig-leichtes Frühlingsdessert zum Muttertag

Ostern ist vorbei, aber der Muttertag steht vor der Tür. Wie wäre es, die Mutter in diesem Jahr statt mit gekauften Pralinen oder einem Blumenstrauß mit kulinarischen Freuden zu überraschen? Ein süßes Dessert wie diese Buttermilch-Mousse mit Ofenrhabarber wird garantiert für Begeisterung sorgen.

Buttermilch-Mousse mit Ofenrhabarber zum Muttertag

Damit die Buttermilch-Mousse auch fest wird und dabei eine luftig-leichte Konsistenz bekommt, bereiten wir sie mit Gelatine zu. Aber keine Sorge, das ist ganz einfach und gelingt einfacher, als gedacht.

Weiche die Blattgelatine in kaltem Wasser ein. Dann erhitzt du zwei Esslöffel der Buttermilch mit Zucker und Vanilleextrakt in einem Topf. Nimm diesen vom Herd, drücke die Gelatine aus und rühre sie in die warme Buttermilch-Zucker-Mischung. Ist sie aufgelöst, rührst du alles vorsichtig zur kalten Buttermilch. Dann schlägst du Sahne steif und hebst diese unter die Buttermilch. Nun muss alles für drei Stunden zum Festwerden in den Kühlschrank.

In der Zwischenzeit kannst du den Rhabarber vorbereiten und im Ofen weich backen und die Pistazien grob hacken. Ist die Mousse fest, kannst du einzelne Portionen auf Dessertteller verteilen, Rhabarber darauf legen, alles mit flüssigem Honig beträufeln und die Pistazien darüber streuen. Fertig ist ein frischer und leichter Dessertgenuss, wie du ihn auch im Restaurant bekommen könntest.

Möchtest du diesen Nachtisch nachmachen, zum Beispiel zum Muttertag, dann beginne rechtzeitig mit der Zubereitung, denn die Mousse braucht eben etwas Zeit. Tipp: Nach der Rhabarbersaison schmeckt dieses Dessert auch lecker, wenn du es mit gebackenem Pfirsich oder Ananas aus dem Ofen zubereitest. Für etwas zusätzliche Frische kannst du auch ein bisschen geriebene Zitronenschale zur Mousse geben und für zusätzlichen Crunch sind zerriebene Amaretti-Kekse der Hit.

Unsere Buttermilch-Mousse schmeckt natürlich nicht nur zum Muttertag. Du kannst sie dir im Frühling solange gönnen, wie es frischen Rhabarber gibt. Ist die Saison zu Ende, dann lohnt sich auch ein Blick auf unsere anderen Desserts, wie eine Eierlikör-Creme mit Quark, ein Lemon Curd Dessert oder einen Mandarinen-Quark.

Buttermilch-Mousse mit Ofenrhabarber keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Blätter Gelatine

300 ml Buttermilch

50 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

200 ml Sahne

250 g Rhabarber

1 EL Puderzucker

2 EL flüssiger Honig

30 g Pistazien ungesalzen, online zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Weiche die Gelatine in einer Schüssel mit kaltem Wasser ein.

Erwärme in einem kleinen Topf 2 EL der Buttermilch zusammen mit dem Zucker und Vanilleextrakt. Nimm die Mischung vom Herd, drücke die Gelatine aus und rühre sie ein, bis sie sich aufgelöst hat.

Rühre diese warme Mischung zügig unter die restliche kalte Buttermilch.

Schlage die Sahne steif und hebe sie ebenfalls vorsichtig unter die Buttermilchmasse.

Stelle die Mousse für mindestens 3 Stunden kalt.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Schäle den Rhabarber und schneide die Stangen in Stücke, gib sie in eine Auflaufform und bestreue sie mit Puderzucker. Röste den Rhabarber etwa 15 Minuten im Ofen, bis er weich ist, aber nicht zerfällt.

Trenne mit einem Löffel einzelne Portionen von dem Mousse ab und verteile sie auf Teller. Gib etwas von dem gebackenen Rhabarber obendrauf. Träufle flüssigen Honig darüber und bestreue die Portionen mit gehackten Pistazien.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.