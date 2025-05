Zitronen-Fans aufgepasst: Dieses Dessert schmeckt einfach himmlisch

Aktiviere deinen Dessertmagen, denn es wird Zeit für einen leckeren Nachtisch! Dieses Lemon Curd Dessert schmeckt frisch, spritzig und ist noch dazu wirklich einfach zubereitet. Es ist perfekt für deine frühlingshaften Dinner-Menüs geeignet und zaubert schon vor dem ersten Löffel ein Lächeln aufs Gesicht. Hier ist das Rezept.

So einfach machst du leckeres Lemon Curd Dessert

Mmh, war das lecker! Du schiebst den Teller von dir und tätschelst dir den Bauch. Pappsatt bist du. Nach so einem Festmahl ist es wirklich schwer, sich vorzustellen, jemals wieder etwas zu essen. Dann kommt die Gastgeberin um die Ecke und präsentiert ein Tablett mit kleinen Gläschen, die mit Zitronencreme, Sahne und Kuchenstückchen gefüllt sind. Sofort aktiviert sich dein Dessertmagen. Ach, für so ein Schälchen ist noch Platz…

Der Nachtisch, der diese Reaktion garantiert auslösen wird, ist das Lemon Curd Dessert. Das sieht herrlich raffiniert aus – und ist doch ganz einfach zubereitet. Du brauchst zunächst Lemon Curd – dieses kannst du im Supermarkt oder online kaufen oder einfach selbst zubereiten. Außerdem benötigst du Baiserhäubchen, Schlagsahne und Zitronenkuchen. Letzteren backen wir natürlich selbst, doch du kannst auch gekauften verwenden. Noch besser: Solltest du mal einen Kuchen haben, der dir nicht ganz so gut gelungen ist, kannst du ihn hervorragend für diesen Nachtisch verwenden.

Beginne damit, den Kuchen zu backen. Hier gilt: Je zitroniger, desto besser! Verwende aber unbedingt Bio-Zitronen, denn deren Schale ist nicht so pestizidbelastet wie die von konventionellen Zitronen. Schneide den fertigen, ausgekühlten Kuchen in kleine Stücke und gib die Stückchen in kleine Gläser.

Nun darfst du ein wenig spielerisch werden: Verteile Lemon Curd, Schlagsahne und Baiser optisch ansprechend auf die Gläschen. Um das Ganze noch ein wenig hübscher zu machen, verteile Zitronenzesten darauf. Fertig ist es schon, dein Lemon Curd Dessert. Das war doch ganz leicht, oder?

Unserer Meinung nach ist Lemon Curd einer der besten Aufstriche, die es gibt. Bereite doch weitere, leckere Rezepte damit zu. Wie wäre es mit Lemon Curd Overnight Oats oder einem Zitronen-Tiramisu im Glas? Auch Lemon-Curd-Schnitten sind ein wahres Gedicht.

Lemon Curd Dessert Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Wartezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 1 Backblech, ca. 20 x 30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 1 Bio-Zitrone Saft und Schale

80 g Zucker

170 g Butter

2 Eier

170 g Mehl

1 gestr. TL Backpulver

1 Prise Salz Außerdem: 6 EL Lemon Curd gibt es z.B. hier online 🛒

150 ml Schlagsahne

1 EL Puderzucker

Baiserhäubchen oder zerstoßenes Baiser Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Reibe die Schale der Zitrone ab und verreibe sie mit den Händen mit dem Zucker, bis die Mischung glänzt.

Schlage die Butter mit dem Zitronenzucker schaumig auf und rühre dann nach und nach die Eier unter.

Vermische Mehl, Backpulver und Salz miteinander und siebe alles nach und nach zu den feuchten Zutaten. Presse den Zitronensaft dazu und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Verteile den Teig auf einem mit Backpapier ausgeschlagenen Backblech und backe den Kuchen ca. 20 Minuten, bis er durchgebacken ist. Lass ihn dann ca. 1 Stunde lang vollständig auskühlen.

Schneide den Kuchen in kleine Stücke und verteile diese auf 6 Dessertgläschen.

Garniere die Kuchenwürfel mit Lemon Curd. Schlage die Sahne mit dem Puderzucker steif und verteile sie ebenfalls. Dekoriere alles mit Baiserhäubchen oder zerstoßenem Baiser.

