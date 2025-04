Der beste Aufstrich der Welt: So machst du Lemon Curd selbst

Geht es um Frühstücksaufstriche, scheiden sich die Geister nur zu gern. Soll er eher süß oder deftig sein? Zu Brot passen oder über einem Müsli verteilt? Fruchtig oder nussig? Und welcher schmeckt am besten? Für mich ist die Antwort klar: Lemon Curd ist der beste Brotaufstrich, den es gibt. Ob du meine Meinung teilst oder nicht, wird sich zeigen. Ich möchte dir dennoch ein Rezept ans Herz legen, wie du Lemon Curd selbst machen kannst. Hier ist es.

Lemon Curd selbst machen: das leckerste Rezept

Lemon Curd ist ein Klassiker der britischen Küche. Diese wird zwar oft als eher langweilig belächelt, doch so einige Schätze hat sie zu bieten. Wie eben diesen spritzigen Brotaufstrich. Der wird traditionell zum Afternoon Tea mit Scones oder Toast gereicht, schmeckt aber auch schon zum Frühstück. Auch als Zutat für Kuchen ist er hervorragend geeignet, beispielsweise Lemon Meringue Pie. Du bekommst den Aufstrich in Großbritannien vermutlich in jedem Supermarkt, hierzulange ist er jedoch noch nicht überall verbreitet. Umso besser, dass ich hier ein Rezept für dich habe, mit dem du Lemon Curd selbst machen kannst!

Um Lemon Curd selbst zu machen, brauchst du zunächst natürlich Zitronen. Greife hier unbedingt zu Bio-Früchten, denn du verwendets die Schale mit. Konventionelle Zitronen sind leider oftmals gewachst oder mit Pestiziden gespritzt. Neben dem Obst benötigst du Stärke, Zucker, Butter und Eigelb. Das ist es auch schon, die Zutatenliste ist wirklich kurz.

Kommen wir also zur Zubereitung. Hier solltest du einige Aspekte beachten, um ein besonders leckeres Ergebnis zu erzielen. Achte darauf, dass du deine Zutaten gut vorbereitest, denn Zeit und Temperatur sind der Schlüssel für ein gutes Lemon Curd. Trenne deine Eier und rühre die Stärke mit etwas kaltem Wasser glatt. Reibe die Schale der Zitronen ab, entferne dabei aber nichts von dem weißen Inneren, denn das schmeckt bitter. Rühre bei der Zubereitung unbedingt gut, um Klumpen zu vermeiden. Mit diesen Tipps wird es dir ganz leichtfallen, Lemon Curd selbst zu machen. Und es lohnt sich, du wirst sehen!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mit deinem fertigen Lemon Curd kannst du viele tolle Dinge zubereiten, wie Lemon Curd Overnight Oats oder Lemon-Curd-Schnitten vom Blech. Ein Hingucker ist diese gefüllte Baiserrolle mit Lemon Curd und Blaubeerkompott. Lecker!

Lemon Curd selbst machen Nele 4.10 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (zum Beispiel online hier 🛒 2 Einmachgläser á 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 3 EL Stärke

50 g Zucker

1 Prise Salz

275 ml Wasser

3 Bio-Zitronen Saft und Schale

3 Eigelb Größe M

50 g Butter Zubereitung Verrühre Stärke, Zucker und Salz miteinander. Gib gerade so viel Wasser hinzu, bis sich eine dicke Paste bildet.

Reibe die Schale der Zitronen ab und presse ihren Saft aus. Trenne die Eier.

Gib das restliche Wasser in einen Topf und rühre die Zitronenschale ein. Erwärme alles vorsichtig, ohne, dass es kocht.

Rühre den Zitronensaft in das Stärke-Gemisch und füge dieses unter stetigem Rühren zu den Zutaten im Topf hinzu. Lass alles unter Rühren aufköcheln, bis die Masse andickt.

Füge nun die Butter hinzu und rühre nach und nach das Eigelb ein. Erhitze alles für eine weitere Minute, nimm den Topf dann von der Flamme.

Fülle das Lemon Curd in sterile Gläser und stelle es kalt. Notizen Das Lemon Curd hält sich im Kühlschrank bis zu 2 Wochen.

Du kannst es nach dieser Technik auch mit anderen Früchten zubereiten, zum Beispiel Orangen oder Limetten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.