Buttermilch-Pie: der perfekte Kuchen, wenn nichts mehr im Haus ist

Du möchtest einen Kuchen backen, aber im Kühlschrank herrscht gähnende Leere? Dann ist dieser Buttermilch-Pie einfach perfekt. Die Zutaten, die du zum Backen brauchst, hast du garantiert in deinem Vorratsschrank. Nur Buttermilch benötigst du zusätzlich.

Buttermilch-Pie: nur wenige Zutaten nötig

Auch wenn der Kühlschrank leer ist, ein paar Lebensmittel sind dann doch immer in ihm zu finden. Häufig sind das Butter, Eier, Milch und eine verwelkte Stange Lauch. Die brauchen wir für unseren Kuchen aber nicht und sie muss weiterhin ein trauriges Dasein im Kühlschrank fristen. Hast du dann noch Buttermilch und Zucker sowie Mehl in deinem Vorratsschrank und irgendwo eine Zitrone herumliegen, steht einem leckeren Buttermilch-Pie nichts mehr im Weg.

Das Rezept für unseren Buttermilch-Pie stammt ursprünglich aus den Südstaaten der USA. Der Pie ist ein sogenannter Verzweiflungskuchen, der lediglich aus Grundzutaten wie Butter, Zucker, Eiern und Mehl zubereitet wird und dem, was gerade noch in der Küche zu finden ist.

Für diesen Kuchen bereitest du zuerst einen Pie-Teig zu. Vermische dafür Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel. Schneide kalte Butter in kleine Stücke und gib sie dazu. Am besten knetest du den Teig mit den Händen grob durch. Dabei dürfen noch Butterstücke übrig bleiben. Nun kommt das eiskalte Wasser dazu. Knete den Teig weiter, bis er eine glatte Konsistenz bekommt und das Mehl vollständig eingearbeitet ist. Aber auch jetzt dürfen gern noch Butterstreifen im Teig zu erkennen sein. Der Pie-Boden erhält so nach dem Backen später eine knusprige, blätterteigähnliche Textur.

Wickle den Teig in Folie und lass ihn eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Währenddessen kümmerst du dich um die Füllung, die aus flüssiger Butter, Eiern, Buttermilch, Vanillemark und Zitronenschale besteht. Nach der Kühlzeit muss der Teig noch in die Form, die Füllung darüber und ab in den Ofen.

