An ihnen kommt in der kalten Jahreszeit einfach niemand vorbei: Kürbisse in allen Farben, Formen und Größen. Die Panzerbeeren sind viel zu lecker und lassen sich so wunderbar vielfältig zubereiten, dass wir im Herbst und Winter nicht mehr auf sie verzichten möchten. Wie wäre es heute mal mit einer schmackhaften Alternative zum Hokkaido-Kürbis? Wir zeigen dir ein köstliches Rezept für Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch. Für uns zählt es schon jetzt zu den Gerichten, die wir diesen Herbst immer und immer wieder kochen wollen – weil es einfach und gleichzeitig so lecker ist.

Hat das Zeug zum Klassiker: Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch

Neben den Dauerbrennern wie Kürbissuppe, Pasta, Risotto oder Gnocchi, oft zubereitet mit dem wohl bekanntesten Vertreter der Kürbisgewächse, dem Hokkaido, lohnt es sich, auch andere leckere Gerichte mit Kürbis auszuprobieren. Wie unser Rezept für Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch, das den birnenförmigen Butternut-Kürbis mit einer würzigen Füllung aus Hackfleisch und passierten Tomaten kombiniert. Getoppt mit frischen Kräutern wie Rosmarin und Thymian sowie einigen Kürbiskernen entsteht ein herbstliches Wohlfühlessen aus dem Ofen.

Auch wenn die Schale des Butternuss-Kürbis’ etwas härter ist als beim Hokkaido, kannst du sie in unserem Rezept dran lassen, da der Kürbis im Ofen gegart wird. Er überzeugt durch seine dezente Süße und sein Butteraroma, das ihm wohl seinen Namen Butternuss-Kürbis eingebracht hat. Trotz des Butteraromas ist er sehr fettarm, enthält viel Vitamin C sowie Magnesium und bildet somit die ideale Grundlage für ein ausgewogenes, leckeres Herbstgericht – wie Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch.

Du siehst, wir sind Fans des zarten, hellorangen Fruchtfleischs in Kombination mit dem würzigen Hackfleisch und der aromatischen Tomatensoße und hoffen, du wirst das Rezept genauso lieben. Der Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch ist schon jetzt unser Liebling für diesen Herbst und Winter und hat das Potenzial zu einem neuen Ofenhit für die ganze Familie. Probiere das Rezept gleich mit deinen Lieben aus!

Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Personen Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Butternutkürbisse

6 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 Karotten

2 Zweige Rosmarin

4 Zweige Thymian

150 ml Gemüsebrühe

400 g Hackfleisch

2 Karotten

50 ml passierte Tomaten Anleitungen Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Putze und wasche die Kürbisse und halbiere sie der Länge nach. Entferne die Kerne mit einem Löffel und ritze die Hälften kreuzförmig ein. Lege die Kürbishälften mit der Schnittfläche nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Bachblech. Würze alle Hälften mit Salz und Pfeffer und bestreiche sie mit 1 EL Olivenöl. Backe die Kürbisse für 45 Minuten.

Nutze die Zeit, während die Kürbisse im Ofen gar werden, um die Füllung vorzubereiten. Schäle Zwiebeln und Knoblauch und würfele sie. Schäle und wasche Karotten und schneide sie klein. Wasche die Kräuter, schüttele sie trocken, zupfe die Blätter ab und hacke sie fein.

Erhitze 5 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch bei starker Hitze krümelig an. Gib Zwiebeln, Knoblauch und Karotten dazu und rühre die passierten Tomaten unter. Gieße Gemüsebrühe dazu und mische die fein gehackten Kräuter unter. Würze nochmals mit Salz und Pfeffer. Lasse alles auf mittlerer Hitze 15 Minuten köcheln, bis die Flüssigkeit fast vollständig verdampft ist.

Nimm die Kürbishälften aus dem Backofen und schabe das gegarte Fruchtfleisch aus den Hälften, sodass eine Aushöhlung entsteht. Mische das Kürbisfleisch mit der leckeren Hackfleisch-Tomaten-Soße und fülle die Kürbisse damit. Richte die Butternutkürbisse auf Tellern an und serviere sie.

Hast du jetzt so richtig Lust auf Kürbisgerichte bekommen? Wunderbar, dann lass dich von unseren anderen Kürbis-Rezepten inspirieren: