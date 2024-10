Cajun Chicken Pasta: Dieses Nudelgericht steckt voller Geschmack

Du findest Hähnchengerichte eher fad? Dann wird dieses Gericht dich vom Gegenteil überzeugen. Cajun Chicken Pasta steckt voller Geschmack und ist noch dazu supereinfach zubereitet – perfekt für die schnelle und doch köstliche Feierabendküche. Wir möchten heute unser liebstes Rezept für dieses Nudelgericht mit dir teilen. Also zieh deine Schürze an, wir kochen!

So kochst du Cajun Chicken Pasta

Cajun Chicken ist ein Gericht, das an die Cajun-Küche Louisianas angelehnt ist. Diese wurde stark von französischen Kolonialisten und ihren Nachfahren geprägt. Heutzutage ist die Küche bekannt für ihren üppigen Einsatz von Gewürzen. Mit der Zeit erlangte die Gewürzmischung Cajun Spice, also „Cajun-Gewürz“ nicht nur in der Küche und Kultur der Südstaaten, sondern auch international große Beliebtheit.

Die typischen Zutaten für eine Cajun-Gewürzmischung sind Pfeffer, Cayennepfeffer, Knoblauch, Paprika, Zwiebeln, Oregano und Thymian. Dadurch ergibt sich eine schmackhafte Mischung an scharf, süßlich und aromatisch-kräuterlastigen Geschmacksrichtungen. Wir reiben für dieses Gericht die Hähnchenbrust großzügig mit der Gewürzmischung ein, was sie besonders saftig und aromatisch schmecken lässt.

Die Hähnchenbrust selbst ist schon ein Highlight für sich, aber wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht noch einen draufsetzen würden. Daher servieren wir das Fleisch nicht einfach mit Brot, sondern mit Penne in einer cremigen Soße. Diese lehnen sich ein wenig an die viralen Penne alla Vodka an – Penne in einer cremig-scharfen Tomatensoße mit ordentlich Parmesan.

Die Zubereitung ist einfach: Mariniere zunächst das Huhn und koche Penne in Salzwasser gar. Hebe etwas von dem Kochwasser auf, um später die Soße abzubinden. Schwitze Zwiebeln und Knoblauch mit einigen Chiliflocken an und lösche das Ganze mit Nudelwasser ab. Rühre Tomatenmark und Frischkäse ein und schwenke die Penne darin mit Parmesan durch. Parallel brätst du das Hähnchen an und garnierst deine Nudeln mit der aromatischen Hähnchenbrust. Schon ist deine Cajun Chicken Pasta fertig. Das war doch gar nicht schwer, oder?

Hähnchen ist das perfekte Fleisch für aromatische und dennoch saftige Gerichte. Koche doch auch mal Honig-Senf-Hähnchen oder überbacke es zu Mozzarella-Hähnchen. Auch schnell fertig ist dieser Nudelauflauf mit Hähnchen.