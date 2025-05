Cajun-Style-Dirty-Reis: der Geschmack Louisianas

Die Küche Louisianas ist in den USA bekannt und beliebt. Sie ist stark von französischen und spanischen Einflüssen geprägt. Dank Social Media schwappt sie auch immer mehr nach Europa. Wir haben uns von ihr inspirieren lassen und servieren Cajun-Style-Dirty-Reis.

Rezept für Cajun-Style-Dirty-Reis

Die Cajun-Küche ist die Küche der französischstämmigen Einwanderer im US-Bundesstaat Louisiana. Es handelt sich um eine eher einfache und rustikale Küche aus lokal verfügbaren Zutaten, oft pikant gewürzt.

Der Begriff „Cajun“ leitet sich von „Acadia“ ab, dem Namen für die östlichen Küstenprovinzen Kanadas, darunter Nova Scotia, die in der frühen Kolonialzeit von französischen Siedlern bewohnt wurden. Diese wurde im 18. Jahrhundert ins Exil gezwungen und siedelten sich in Louisiana an. Aus den „Acadiens“ wurden im Laufe der Zeit „Cadiens“ und schließlich „Cajuns“.

Der Name „Dirty Rice“ (wörtlich übersetzt schmutziger Reis) stammt vom dunklen Aussehen, das der Reis durch die Zugabe von Geflügelleber und erhält. Diese Innereien wurden ursprünglich verwendet, weil die Cajuns aus Notwendigkeit lernten, jedes Teil ihrer Schlachttiere zu verwerten. Heute kannst du das Rezept auch nur mit Hackfleisch oder gewürzter Wurst zubereiten, aber traditionelle Köche schwören auf die reichhaltige Tiefe, die nur Innereien dem Gericht verleihen können.

Weitere Zutaten sind Paprika, Staudensellerie, Zwiebel sowie Petersilie und Chili-Käse. Das Wichtigste ist aber die Cajun-Gewürzmischung. Die kannst du fertig kaufen oder selbst herstellen. Sie besteht im Grunde nur aus Knoblauchpulver, mehreren Pfeffersorten sowie Paprikapulver, Zwiebelpulver und Kräutern wie Thymian und Oregano.

In Louisiana gilt Cajun-Style-Dirty-Reis als Comfort Food und wird oft bei Familientreffen serviert. Das Gericht steht für die Gastfreundschaft und Lebensfreude der Region.

Cajun-Style-Dirty-Reis Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x 1 Geflügelleber

350 g Rinderhackfleisch

200 g Salsicca alternativ grobe Bratwurst

50 ml Pflanzenöl

2 grüne Paprika gewürfelt

4-5 Stangen Staudensellerie gewürfelt

1 mittelgroße Zwiebel gewürfelt

1/2 TL Salz

1 l Hühnerbrühe

250 g Langkornreis

Chili-Käse gerieben

1 Handvoll Petersilie gehackt Für die Cajun-Gewürzmischung: 4 EL Paprikapulver edelsüß

2 EL Zwiebelpulver

2 EL getrockneter Oregano

2 EL Knoblauchpulver

2 EL Cayennepfeffer

2 EL Pfeffer weiß

2 EL getrockneter Thymian

2 EL Pfeffer schwarz Zubereitung Hacke die Leber klein und zusammen sie mit dem Hackfleisch in Pflanzenöl an. Löse die Bratwürste aus ihrer Hülle und gib sie mit in die Pfanne 🛒

Gib das Gemüse hinzu und brate es kurz mit.

Vermische die Zutaten für die Cajun-Gewürzmischung und würze Fleisch und Gemüse damit. Streue das Salz darüber.

Gieße alles mit Hühnerbrühe auf und gib den Reis hinzu.

Lass alles abgedeckt leicht köcheln, bis der Reis gar ist.

Streue zum Schluss den geriebenen Käse drüber und bestreue den Cajun-Style-Dirty-Reis mit gehackter Petersilie.

