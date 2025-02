Knuspriger Snack: gebackener Camembert aus dem Airfryer

Gebackener Camembert, in knuspriger Panade und mit einem zartschmelzenden Kern, und dazu eine süße Preiselbeermarmelade ist ein echter Klassiker unter den Snack-Gerichten. Wenn es abends nach der Arbeit mal sehr schnell gehen muss mit dem Essen, einem die Ideen zum Kochen fehlen oder einfach weil man richtig Appetit drauf hat, dann ist gebackener Camembert immer eine gute Idee. Aber Moment, wir reißen natürlich nicht nur eine Packung mit einem Fertiggericht auf, sondern machen den Camembert selbst. Und dann wird er auch nicht einfach in der Pfanne gebrutzelt, sondern schonend und ohne Fett in der Heißluftfritteuse knusprig gebacken. Hier ist das Rezept für Camembert aus dem Airfryer.

So machst du Camembert aus dem Airfryer

Ich gebe zu, gebackener Camembert mit Preiselbeersoße kommt bei mir öfter mal auf den Tisch. Warmer und schmelzender Käse in einer knusprigen Hülle und dazu ein fruchtig-süßer Dip – einfach unschlagbar und supereinfach selbst zuzubereiten. Paniere den Käse einfach mit Mehl, Ei und Semmelbrösel. Tipp: Wiederhole das und paniere den Camembert ein zweites Mal. So wird er beim Backen später extraknusprig.

Ausgebacken werden die Camemberts aber nicht wie sonst im Ofen oder in der Pfanne, sondern im Airfryer. Heize das Gerät dafür auf 180 Grad vor und lege den Korb am besten mit speziellem Backpapier für die Heißluftfritteuse aus. So bleibt alles sauber, sollte der Käse beim Backen zerlaufen. Nach nur knapp zehn Minuten sind die Camemberts fertig. Genieße sie warm zum Beispiel mit frischem Brot oder einem Salat und mit Preiselbeer-Dip oder einer Cranberrymarmelade.

