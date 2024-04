Camembert-Blume: der perfekte Party-Snack

Was ist für dich das perfekte Fingerfood auf einer Party? Chips, Flips oder Cracker sind zwar immer eine gute Wahl, auf Dauer jedoch ein bisschen langweilig. Wie wäre es denn mal mit einer Camembert-Blume? Klingt vielleicht erst einmal ungewohnt, aber die ist so lecker! Wir zeigen dir, wie einfach du diese zu Hause machen kannst. Damit wirst du zum Star jeder Party!

Camembert-Blume mit Bacon und Kräuterbaguette

Stelle dir vor deinem inneren Auge deine nächste Party vor: Die Gäste sitzen gemeinsam an einem Tisch und langsam kommt Hunger auf. Die Stimmung wird langsam immer seltsamer, dringend muss etwas zu Essen her. Gut, dass du bereits eine Camembert-Blume im Ofen hast!

Die Zubereitung der Camembert-Blume ist denkbar einfach und du brauchst nur wenige Zutaten. Erst einmal schneidest du einen Camembert gitterförmig bis zur Hälfte ein. Die Einschnitte füllst du mit Schinken. Damit das ganz leicht geht, stellst du den Käse vorher auf eine hitzefeste Schale. So öffnen sich die Einschnitte und du musst nicht mit beiden Händen voller Käse versuchen, diese offen zu halten. Dann umwickelst du den Käse mit Bacon und schon wandert er in die Röhre.

Weil Käse alleine zwar lecker ist, aber es schwierig ist, ihn aus der Form zu bekommen, gibt es außerdem Knoblauchbaguette dazu. Dieses kannst du fertig kaufen und musst es nur in Scheiben schneiden. Die Brotscheiben legst du in einer Blumenform um die Schale mit dem Käse und schiebst sie mit in den Ofen. Fertig ist die Camembert-Blume, ein knuspriger Käse-Snack, der deine Party-Gäste schnell glücklich machen wird.

