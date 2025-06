Campari Orange: der italienische Klassiker

Wenn ich Campari Orange höre, kommen bei mir immer nostalgische Gefühle auf. Es war der Drink, den ich mit meinen Freunden früher immer in unserer Stammkneipe getrunken habe, wenn wir tanzen waren oder Karten gespielt haben. Der Campari Orange – auch als Garibaldi Cocktail bekannt – ist ein echter Klassiker. Mit seiner leuchtend orangen Farbe, der Fruchtigkeit des Orangensafts und der angenehmen Bitterkeit vom Campari eignet sich dieser Drink perfekt für laue Abende auf dem Balkon oder der Terrasse, oder in unserem Fall, mit Freunden in der Bar.

Campari Orange: einfacher Cocktail aus Italien

Der Campari Orange gehört zu den beliebtesten Aperitif-Cocktails Italiens. Viele nennen ihn auch einfach „Garibaldi“, benannt nach Giuseppe Garibaldi, dem italienischen Nationalhelden, der im 19. Jahrhundert für die Vereinigung Italiens kämpfte. Dieser Name hat Symbolkraft: Die leuchtend rote Farbe von Campari steht für das revolutionäre Norditalien, während der Orangensaft für das sonnige Süditalien steht. Genau wie Garibaldi selbst vereint der Drink diese beiden Welten – einfach und wirkungsvoll.

Die Basis des Campari Orange ist schnell erklärt: Du brauchst nur hochwertigen Campari und frisch gepressten Orangensaft. Der bittere Kräuterlikör Campari bringt intensive Aromen von Rinde, Kräutern und Zitrusnoten mit sich, die perfekt mit der natürlichen Süße und Frische der Orange harmonieren. Damit der Drink seine volle Wirkung entfaltet, solltest du frische Orangen verwenden und den Saft auspressen. Industriell abgefüllter Saft verändert den Geschmack zu sehr. Serviere ihn mit Eis, nach Belieben mit etwas Rohrzucker-Sirup und einer Orangenscheibe.

Viele verbinden mit diesem Drink Urlaubserinnerungen, lange Abende am Mittelmeer oder den ersten Besuch in einer italienischen Bar. In Mailand oder Rom bekommst du ihn fast überall – in modernen Lounges genauso wie in traditionellen Cafés. Der Campari Orange ist nicht überladen, nicht übertrieben – er wirkt durch Einfachheit und Charakter. Gerade deshalb passt er zu vielen Gelegenheiten: ob elegant oder lässig.

Wenn dir der Campari Orange gefällt, solltest du auch den Campari Spritz probieren – prickelnd, bitter und perfekt für warme Abende. Lust auf etwas Eleganteres? Dann ist der Lillet Orange Spritz genau das Richtige für dich. Und wenn du es cremiger magst, bringt der Orange Whip mit Sahne fruchtige Abwechslung ins Glas.

Campari Orange Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

4,5 cl Campari

12 cl Orangensaft ohne Fruchtfleisch frisch gepresst

2 cl Rohrzucker-Sirup optional

1 Orangenscheibe optional

1 Minzzweig optional Zubereitung Fülle die Eiswürfel in ein Cocktailglas 🛒 und gieße mit dem Campari auf.

Gieße die Hälfte des Orangensafts hinein und gib optional den Zuckersirup dazu.

Rühre mit einem Löffel um und fülle den Cocktail mit dem restlichen O-Saft sowie gegebenenfalls weiteren Eiswürfeln auf.

Garniere den Campari Orange nach Belieben mit einer Orangenscheibe und/oder einem Minzzweig und serviere ihn.

