Orange Whip: Dieser legendäre Cocktail schmeckt nach Sommer

Der legendäre Cocktail aus Orangensaft, Rum, Wodka, Triple Sec und Sahne schmeckt wunderbar fruchtig und versüßt dir jeden Sommerabend. Legendär wurde das sahnige Getränk mit ordentlich Schuss dank eines ebenso legendären Films: Blues Brothers! Dort hatte der Orange Whip seinen großen Auftritt. Wir zeigen dir, wie du diesen besonders nach Sommer schmeckenden Cocktail zu Hause nachmixt.

Wer will einen Orange Whip?

In dem Film versuchen der Ex-Sträfling Jake Blues (John Belushi) und sein Bruder Elwood (Dan Aykroyd), ein Waisenhaus zu retten. Dazu rufen sie ihre alte Band, die Blues Brothers, wieder ins Leben und geben einige furiose Konzerte. Während einer dieser Konzerte wartet ein Polizist auf Jake, um ihn nach seinem Auftritt zu verhaften. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, gibt er eine Bestellung auf und fragt mit einem legendären Satz in die Runde: “Who wants an Orange Whip? Orange Whip? Orange Whip? Three Orange Whips.”

Gerüchten zufolge handelte es sich dabei um eine Produktplatzierung. Es gab wohl familiäre Verbindungen zwischen einem Kostümdesigner des Films und der Firma Orange Whip Corporation. Der Schauspieler John Candy soll den Satz spontan improvisiert haben, um dem Kollegen einen Gefallen zu tun. Damals handelte es sich allerdings nicht um einen Cocktail, sondern um eine Orangen-Limonade. Das ergibt Sinn, schließlich war der Polizist in der Szene noch im Dienst und Alkohol damit Tabu.

Die Limonaden-Firma hörte irgendwann auf, zu existieren, doch die Legende rund um den Film lebte weiter. So entstand wohl das alkoholische Ersatzgetränk, mit dem wir heute den Orange Whip verbinden. The show must go on! Der fruchtig-sahnige Cocktail ist auch ohne den Film legendär lecker. Und die Zubereitung denkbar einfach: Alle Zutaten kommen in den Shaker und werden kräftig durchgemixt. Den Cocktail servierst du in einem Glas mit einer Orangenscheibe. Fertig!

