Carajillo: Dieser spanische Kaffee-Cocktail macht wach

Mit einer Mischung aus Espresso und dem spanischen Vanillelikör Licor 43 begeistert der Carajillo gerade die Cocktail-Welt. Seine Zubereitung ist einfach, die Liste benötigter Zutaten kurz. Perfekt also, um ihn zu Hause nachzumixen.

Carajillo: Mehr als ein Kaffee mit Schuss

Der Carajillo gehört zu den bekanntesten Kaffee-Getränken in Spanien. Ein Espresso wird dabei mit einem Schuss Alkohol verfeinert und mit Eiswürfeln serviert. Traditionell wird der Carajillo mit einem Brandy gemischt. Für unsere Variante verwenden wir aber einen Licor 43, der dem Drink eine sanfte Vanillenote und Süße verleiht.

Für den Kaffee-Cocktail kochst du zuerst Espresso. Den noch warmen Kaffee gibst dann mit dem Licor 43 und Eiswürfeln in einen Shaker und schüttelst die Zutaten gut durch. Danach kommt der Cocktail in Gläser mit Eiswürfel und einer Orangenscheibe als Deko.

Das eine Rezept für den Carajillo Cocktail gibt es übrigens nicht. Vielmehr bestehen viele unterschiedliche Varianten des Drinks. Die traditionelle Version wird einem Brandy zubereitet. Der Weinbrand kommt zum Reifen in alte Sherryfässer, wodurch er ein mildes Aroma mit Noten von Vanille und Trockenfrüchten bekommt.

Klassisch wird das Getränk zubereitet, indem man den Brandy mit einem Stück Zitronenschale zusammen mit Kaffeebohnen mit der Düse einer Espressomaschine erhitzt und ihn dann anzündet. Mit einem Löffel wird dann in der Flamme Zucker karamellisiert, der mit in das Getränk kommt. Zum Schluss stellt man das Glas mit der brennenden Flüssigkeit unter die Espressomaschine, wo es mit Kaffee abgelöscht wird. Da diese Art der Zubereitung in der eigenen Küche etwas schwierig ist, bevorzugen wir die einfache Variante mit dem Licor 43 und dem Cocktailshaker.

Kaffee ist eine beliebte Basis für Cocktails. Weitere Kreationen mit dem koffeinhaltigen Getränk kannst du bei Leckerschmecker entdecken, wie etwa den Klassiker Irish Coffee, den alkoholfreien Sparkling Americano oder den beliebten Espresso-Martini.