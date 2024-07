Campari Spritz: Hol dir Italien nach Hause!

Wir alle kennen (und die meisten von uns lieben) Aperol Spritz. Das erfrischende Getränk mit der perfekten Mischung aus bitterem Orangenlikör und erfrischendem Prosecco versetzt dich bereits beim ersten Schluck in den Urlaub. Doch manch einer liebt den bitteren Geschmack so sehr, dass Aperol zu mild schmeckt. Für solche Fälle gibt es Campari Spritz. Der hat es in sich!

So mixt du dir einen Campari Spritz

Ich war letzte Woche in Italien und da durfte der ein oder andere Aperitif natürlich nicht fehlen. Ich bin ein großer Fan von bitteren Drinks – beispielsweise Negroni oder Averna Sour. Ich mag den bitteren Geschmack so gern, dass mir sogar Aperol Spritz teilweise zu süß ist. Im Urlaub probierte ich also mal etwas anderes: Campari Spritz. Rasch stand ein vor Kälte beschlagenes Glas vor mir, in dem sich der intensiv rote Likör mit sprudelndem Prosecco schichtete. Und bereits der erste Schluck zeigte mir: Ich hatte meinen neuen Favoriten gefunden.

Campari Spritz ist ein Mixgetränk, das seinen bitteren Geschmack dem namensgebenden Likör zu verdanken hat. Campari ist einer der liebsten Bitterliköre Italiens, der die Geschmacksknospen bereits seit 1840 mit seinen Aromen verwöhnt. Neben Zitrusnoten glänzt er mit bitteren Kräutern, Rhabarber, Granatapfel und der Rinde des Kaskarillabaumes, die dem Likör seinen aromatischen Geschmack gibt. Gut zu wissen: Die intensive rote Farbe wurde bis 2006 noch aus Schildläusen gewonnen. Seitdem setzt das Unternehmen jedoch auf künstliche Farbstoffe, auch vegan lebende Menschen können diesen Drink also unbeschwert genießen.

Gern wird Campari als Campari Soda mit Mineralwasser getrunken. Campari Spritz geht einen Schritt weiter und ersetzt das Wasser zum Teil durch Prosecco. Dadurch bekommt der Drink eine angenehme Säure, die perfekt mit der bittersüßen Note des Likörs harmoniert. Garniert mit einer Scheibe Orange ist der Aperitif das perfekte Getränk an heißen Tagen oder um sich auf ein köstliches Abendessen einzustellen.

Ein Sommerabend wird mit dem richtigen Getränk in der Hand nur noch schöner! Probiere dich daher durch unsere leckeren sommerlichen Cocktails durch, wie diesen Erdbeer-Limoncello-Spritz oder einen Holunder-Lavendel-Spritz. Bist du alkoholfrei unterwegs? Dann ist ein alkoholfreier Aperol Spritz eine leckere, erfrischende Alternative.