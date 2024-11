So lecker schmecken Chai-Kekse zur Weihnachtszeit

Auch, wenn einige Foodies meinen, es wäre noch viel zu früh: Bei uns steigt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit langsam, aber sicher. Wir überlegen schon, welche Kekse wir dieses Jahr backen möchten und suchen unsere liebsten Rezepte zusammen. Mit dabei sind diese Chai-Kekse, die mit allerlei Gewürzen veredelt werden.

Würzige Chai-Kekse backen: perfekt für die Vorweihnachtszeit

Kardamom, Zimt, Vanille, Anis, Ingwer – denkst du bei diesen Gewürzen nicht auch sofort an die Weihnachtsbäckerei? Wunderbar, denn genau diese haben wir soeben eröffnet. Immerhin beginnt sie in wenigen Wochen, und der erste Advent ist auch nicht mehr weit. Es wird also höchste Zeit, die Lieblingsrezepte vom letzten Jahr zu entstauben und die Sammlung um neue Köstlichkeiten zu erweitern. Sicher zählen auch bald diese Chai-Kekse zu deinen Favoriten, denn sie vereinen all jene Gewürze, die wir so lieben.

Dabei handelt es sich nicht nur um typische Weihnachtsaromen, sondern auch um Chai-Gewürze. Wenn sie im Ofen backen, schwebt schnell ein verführerischer Duft durch die Küche, der wohlige Gemütlichkeit ausstrahlt.

Wenn du die Chai-Kekse backen möchtest, haben wir noch einige wertvolle Tipps für dich: Wenn du magst, kannst du die Teigkugeln noch in etwas weißem oder braunem Zucker wälzen, bevor du sie aufs Blech setzt. So bekommen die Kekse einen extra Knuspereffekt. Bei den Gewürzen kannst du dich ganz nach deinen eigenen Wünschen ausprobieren und herausfinden, welche Mengen für dich am besten harmonieren. Wenn du willst, dass die Kekse etwas schärfer schmecken sollen, nutze beispielsweise mehr Ingwer. Sagt dir eines der Gewürze nicht zu, kannst du es ebenso gut von der Zutatenliste streichen. Beachte außerdem, dass du die Teiglinge mit ausreichend Abstand aufs Blech legst, denn sie breiten sich beim Backen aus und sollen ja nicht zusammen kleben. Nutze im Zweifel lieber zwei Bleche oder schiebe die Kekse nacheinander in den Ofen.

Auch diese Kekse solltest du dieses Jahr backen: Wir empfehlen fluffige Kokosmakronen, knusprige Schoko-Espresso-Plätzchen oder Puddingplätzchen wie von Oma.