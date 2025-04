Schnell und aromatisch: Champignons mit Kräuter-Chili-Soße

Diese Champignons mit Kräuter-Chili-Soße schmecken als Beilage, als leichtes Hauptgericht mit einer Scheibe frischem Baguette und sind eine tolle Ergänzung auf dem Partybuffet. Sie Zubereitung ist einfach, das Ergebnis sensationell: Das solltest du probieren!

Champignons mit Kräuter-Chili-Soße schmecken nicht nur Pilzliebhabern

Dieses Rezept zeigt, wie viel Potenzial in Pilzen steckt. Die Champignons mit Kräuter-Chili-Soße schmecken in den verschiedensten Situationen und setzen die kleinen Waldbewohner so richtig in Szene.

Die Kombination aus pikanten und leicht säuerlichen Aromen macht die Champignons mit Kräuter-Chili-Soße zu einem überraschenden Geschmackserlebnis. Deshalb lassen wir sie uns nicht nur als Beilage oder Vorspeise schmecken. Gerne genießen wir sie auch als leichtes Hauptgericht, das schnell und leicht gemacht ist und zeigt, dass simple Ideen nicht langweilig sein müssen – schon gar nicht kulinarisch.

Gut zu wissen: Sind Pilze gesund? Na klar! Champignons beispielsweise enthalten Vitamin D und B2 und versorgen den Körper außerdem mit Mineralien wie Eisen, Phosphor und Kalium. Allerdings sollte man wissen: Pilze bitte nicht waschen! Die empfindlichen Köpfe und Stiele saugen sich sonst mit Wasser voll und werden ungenießbar. Am besten säubert man sie vorsichtig mit einer Bürste, einem Schwämmchen oder einem Stück Küchenpapier.

Schnell stehen die Champignons mit Kräuter-Chili-Soße auf dem Tisch. Wir starten damit, die Pilze zu putzen, den Knoblauch abzuziehen und die Kräuter zu waschen. Kräuter und Knoblauch hacken wir anschließend. Dann erhitzen wir Olivenöl in einer Pfanne und braten die Zutaten darin an. Abschließend löschen wir sie mit Rotweinessig ab, würzen alles mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken sowie etwas Zucker – und das war’s!

Champignons mit Kräuter-Chili-Soße Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Champignons

1/2 Bund Frühlingszwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 Zweig Estragon

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Chiliflocken

100 ml Rotweinessig online zum Beispiel hier 🛒

1 Prise Zucker Zubereitung Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben oder Stücke. Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in Ringe. Schäle den Knoblauch, brause die Kräuter ab und hacke alles.

Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und brate die Frühlingszwiebeln und den Knoblauch darin an.

Gib die Pilze dazu und würze alles mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken.

Füge die Kräuter hinzu und brate den Inhalt der Pfanne für 3-5 Minuten.

Lösche den Pfanneninhalt mit dem Essig ab und streue etwas Zucker darüber. Schmeckt das Ganze nach Belieben nochmals ab und serviere die Pilze noch warm.

