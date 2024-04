Chatschapuri ist ein einzigartiges Gericht, das mit seinem Geschmack und seiner Vielseitigkeit begeistert. Das georgische Brot ist mit verschiedenen Füllungen versehen, in unserem Fall mit Mozzarella und Ei. Wir zeigen dir heute, warum Chatschapuri dein neues Lieblingsgericht wird.

Chatschapuri mit Mozzarella und Ei

Chatschapuri ist ein Klassiker der georgischen Küche. Hinter diesem Zungenbrecher versteckt sich ein überbackenes Käsebrot, das je nach Geschmack mit unterschiedlichen Zutaten gefüllt wird. Wir haben uns heute für eine Kombination aus Mozzarella und Ei entschieden. Dadurch wird es extra käsig und schmeckt zum Anbeißen lecker!

Für Chatschapuri mit Mozzarella und Ei benötigst du nur wenige Zutaten. Neben Mozzarella und Ei sind Mehl, Joghurt, Hackfleisch und Gewürze wie Salz und Pfeffer die Hauptbestandteile dieses Gerichts.

Mit diesem Rezept kannst du köstliches georgisches Brot zu Hause ganz einfach selber machen. Unsere Variante wird mit würzigem Hackfleisch und Mozzarella gefüllt sowie mit Eiern überbacken – eine herrlich aromatische Kombination, die du unbedingt probieren musst.

Die Zubereitung ist so einfach und noch dazu so lecker! Erweitere also deinen kulinarischen Horizont und backe dir dein eigenes Chatschapuri, gefüllt mit würzigem Hackfleisch und sanftem Mozzarella sowie überbacken mit Eiern – und sollte dir der Begriff noch immer nicht flüssig über die Lippen kommen, sag einfach georgisches Brot.

Chatschapuri ist das perfekte Brot für ein Party-Buffet. Suchst du noch mehr Rezepte für ein solches, probiere auch unser käsiges Zupfbrot mit Knoblauch, Knoblauchbrot wie du es vom Grillen kennst oder köstliches Naan-Brot.