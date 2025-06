Diese Cheesecake-Bowl macht Naschkatzen am Frühstückstisch glücklich

An manchen Morgen braucht man einfach etwas, das die Laune direkt hebt. Und was könnte besser für einen guten Start in den Tag sein als eine herrliche Bowl, die nicht nur schnell gemacht ist, sondern auch noch wie ein Nachtisch schmeckt? Mit dieser Cheesecake-Bowl zauberst du dir exakt das.

Diese Cheesecake-Bowl ist ein Dessert zum Frühstück

Manchmal wacht man einfach auf und merkt, dass es kein einfacher Start in den Tag wird. Mit verschlafenen, noch halb geschlossenen Augen schleppen wir uns zur Kaffeemaschine oder setzen Wasser für einen Tee auf. Der Magen grummelt vielleicht schon etwas und fordert Energie für die ersten Stunden ein.

Wenn dir solche Situationen bekannt vorkommen, dann erinner dich an dieses Rezept für eine Cheesecake-Bowl zurück. Denn sie überzeugt nicht nur, wenn du sie gemütlich auf der Couch weglöffelst, sondern auch schon während der Zubereitung. Nur 20 Minuten, von denen die Hälfte daraus besteht, dass du auf sie wartest und schon hast du eine cremige Schüssel voller Glückseligkeit vor dir.

Die Basis ist superschnell gemacht. Einfach alle Zutaten in einer Rührschüssel gut miteinander vermengen und dann ab ins Gefrierfach, wo die Masse etwas fester werden kann. Das Vanillepuddingpulver sorgt dafür, dass das Ganze nicht zu flüssig wird und bringt gleichzeitig den richtigen Geschmack hinein.

Was bei einer Cheesecake-inspirierten Mahlzeit natürlich nicht fehlen darf, ist ein Spritzer Zitronensaft für etwas Frische. Vollständig wird die Bowl natürlich erst mit den Toppings. Walnüsse und Butterkekse sorgen nicht nur für mehr Geschmacksvielfalt, sondern auch für die richtige Portion Crunch. Du kannst hier natürlich immer wieder variieren und ausprobieren, was dir am besten schmeckt. Guten Appetit!

Wenn du noch mehr herrlich cremige Bowls zum Frühstück probieren möchtest, dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Eine weitere Kuchen-inspirierte Schale voller Glück ist unsere Carrot-Cake Smoothie-Bowl. Für ein Frühstück wie aus dem Café musst du eine Schokoladen-Smoothie-Bowl probieren. Und diese Snickers-Bowl macht Naschkatzen garantiert glücklich.

Cheesecake-Bowl Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für die Creme: 100 g Skyr

70 g Frischkäse

10 g Vanillepuddingpulver

1 EL Zitronensaft

1 TL Ahornsirup optional für die Süße, alternativ Honig

1/2 TL Vanilleextrakt z.B. online dieses 🛒 Für das Topping: 1 Handvoll frische Erdbeeren

1 EL Walnüsse

etwas Erdbeermarmelade

2 Butterkekse Zubereitung Rühre aus Skyr, Frischkäse, Vanillepuddingpulver, Zitronensaft, Ahornsirup und Vanilleextrakt die Creme für die Cheesecake-Bowl an. Verrühre alles, bis es cremig ist.

Stelle die Cheesecake-Creme für etwa 10 Minuten ins Gefrierfach, damit sie fester wird.

Bereite währenddessen das Topping vor. Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und schneide sie, falls nötig, etwas klein. Hacke die Walnüsse klein.

Gib die Creme in eine Schüssel deiner Wahl. Verteile die Marmelade, die Erdbeeren und die gehackten Walnüsse darüber. Zerbrösle die Butterkekse und gib sie ebenfalls darauf. Notizen Wenn du es besonders fluffig magst, kannst du die Masse vor dem Kaltstellen auch kurz mit einem Handrührgerät aufschlagen.

