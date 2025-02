Diese gebackenen Cheesecake-Toasts aus dem Ofen musst du probieren

Morgens wird’s dank zahlreicher leichter, schneller Frühstücksrezepe nie langweilig. Wie schade wäre es auch, wenn der Tag mit der immer gleichen Käse- oder Marmeladenstulle startet? Viel lieber sorgen wir da mit Rezepten wie diesen Cheesecake-Toasts für Abwechslung. So kann der Morgen nur lecker werden!

Rezept für schnelle Cheesecake-Toasts

Keine Lust auf viel Arbeit am Morgen in der Küche, aber der Verzicht auf ein leckeres Frühstück kommt für dich ebenfalls nicht in Frage? Wir hätten da eine Idee: Probiere mal diese Cheesecake-Toasts. Sie kommen direkt aus dem Ofen auf den Teller, schmecken warm am besten und lassen sich individuell und ganz nach Belieben toppen. Klingt verlockend, oder?

Um die Cheesecake-Toasts zuzubereiten, brauchen wir nur eine Handvoll Zutaten. Wir nehmen gern Sauerteigbrot, die süße Speise lässt sich aber ebenso gut mit anderem Brot wie beispielsweise Toast zaubern. Darüber hinaus benötigen wir Frischkäse und griechischen Joghurt. Für eine fettärmere Version kann man aber auch Skyr oder Quark verwenden. Joghurt und Frischkäse verrühren wir mit einem Ei, etwas Ahornsirup und einem Spritzer Zitronensaft.

Gut zu wissen: Wir verraten dir, wie du den perfekten Sauerteig ansetzt. Um vom Vorteig bis zum fertigen Brot zu kommen, musst du kein Profi sein. Folge einfach unserer Videoanleitung!

Die angerührte Creme verteilen wir im Anschluss auf den Brotscheiben und backen die Cheesecake-Toasts danach für 15 Minuten im Ofen. Sind sie fertig, können wir sie ganz nach Belieben toppen. Wie wäre es mit Beeren oder in Scheiben geschnittenen Bananen? Auch Apfelstücke sind eine gute Wahl, genauso wie gehackte Nüsse oder Schokotropfen. Ein Frühstück für Naschkatzen!

