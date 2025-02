Schokoladen-Kaffeebrötchen: süßer Hingucker

Komm, setz dich zu uns! Die Kaffeetafel ist gedeckt. Es gibt frisch gebrühten Kaffee, denn wir lieben das schwarze Heißgetränk abgöttisch. So sehr, dass wir es nicht lassen können, Schokoladen-Kaffeebrötchen zu servieren. Nimm dir ruhig eins! Es ist noch warm. Mmh, wie himmlisch gut die schmecken! Wir teilen nur zu gern das Rezept.

So backst du Schokoladen-Kaffeebrötchen

Schokoladen-Kaffeebrötchen sind unsere neueste Entdeckung aus der Welt des süßen Gebäcks und wir wundern uns, wo sie all die Jahre vorher waren. Dabei handelt es sich um weiche Hefebrötchen, die mit Schokocreme gefüllt werden. So weit, so gut? Aber das ist noch nicht alles! Denn diese Schokobrötchen bekommen eine knusprige Kaffee-Hülle verpasst, von der wir nachts noch träumen.

Aber von vorne. Beginne zunächst damit, einen Hefeteig anzusetzen, denn der muss bekanntlich eine Weile gehen. Knete dafür aus Mehl, Hefe, Butter, Zucker und Milch einen Teig zusammen. Und hier dürfen sich kaffeeliebende Menschen bereits freuen: Ein Schuss Espresso darf im Teig auch nicht fehlen. Während der Teig geht, mischst du die Zutaten für die Kruste zusammen. Diese besteht aus Schokolade, Zucker, Butter, einem Ei und ein wenig Mehl. Und auch hier darf der Kaffee nicht fehlen. Schließlich backen wir Kaffee-Schokoladenbrötchen.

Wenn der Teig fertig ist, teilst du ihn in Portionen und füllst jede davon mit einem Klecks Schokocreme. Drücke die Ränder vorsichtig zusammen und lege jedes Teigbällchen in je eine Mulde eines Muffinblechs 🛒. Nach einer weiteren Gehzeit, in der die Brötchen schön fluffig werden, verteilst du je einen Löffel von der Krustenmasse auf der Oberfläche. Im Ofen schmilzt diese und überzieht deine Kaffee-Schokobrötchen mit einer knusprigen Schicht, die nicht nur gut schmeckt, sondern auch noch toll aussieht. Wohl bekommt’s!

Kaffee-Fans dürfen sich freuen: Wir haben weitere, leckere Rezepte für euch! Wie wäre es mit einem Kaffee-Kastenkuchen oder Kaffee-Zimtschnecken? Für den kleinen Happen zwischendurch schmecken Kaffee-Pralinen köstlich.

Kaffee-Schokobrötchen Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Brötchen: 360 g Mehl

150 g Milch raumtemperiert

50 g Kaffee raumtemperiert

45 g Zucker

4 g Salz

40 g Butter raumtemperiert

6 g Trockenhefe

12 TL Schokocreme Für die Kruste: 80 g Zartbitterschokolade gehackt

1 Tasse Espresso 50 ml

60 g Butter raumtemperiert

60 g Zucker

1 Ei raumtemperiert

70 g Mehl Zubereitung Knete alle Zutaten für den Teig bis auf die Schokocreme für gute 12 Minuten ordentlich miteinander, bis er schön glatt ist. Decke ihn dann mit Klarsichtfolie ab und lass ihn an einem warmen Ort eine Stunde gehen.

Teile den Teig nach der Gehzeit in 12 gleich große Portionen. Drücke jede Portion etwas platt, platziere ca. 1 TL Schokoladencreme mittig darauf und verschließe sie mit dem Teig, sodass kleine Kugeln entstehen.

Setze die Teigkugeln in eine Muffinform und lass sie weitere 60 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort gehen.

Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Währenddessen kannst du die Kruste vorbereiten. Verrühre dafür alle Zutaten miteinander.

Verteile die Masse auf den in der Muffinform gegangenen Teiglingen und schiebe sie sofort für ca. 20 Minuten in den Backofen.

