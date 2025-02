Frisch aus dem Ofen: warme Schokohörnchen zum Frühstück

Vermische Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel. Krümel die Hefe in die lauwarme Milch und löse sie auf. Gib die Butter und die Hefe-Milch zum Mehl und verrühre alles zu einem Vorteig. Decke ihn ab und lass ihn für ca. 15 Minuten gehen.

Verknete den Vorteig zu einem glatten Teig und lass ihn nochmal für 20 Minuten an einem warmen Ort gehen.

