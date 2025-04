Chicken-Teriyaki-Sandwich: so gut wie beim Lieblings-Fast-Food-Restaurant

Jeder kennt das Verlangen nach einem guten Wohlfühlessen. Und viel zu oft greift man gerne zum Handy, öffnet die Lieferdienst-App seiner Wahl und bezahlt eigentlich zu viel für das, was man am Ende bekommt. Statt dir also Essen zu bestellen, kannst du dir ein herrliches Chicken-Teriyaki-Sandwich kinderleicht selbst zubereiten!

Chicken-Teriyaki-Sandwich: ein Klassiker, der immer geht

Auch unterwegs wählen viele gerne Subway und das ist komplett nachvollziehbar. Die Möglichkeit, sich sein eigenes Sandwich mit frischen Zutaten zusammenstellen zu lassen, sorgt für immer wieder neue, schmackhafte Kombinationen.

Und der All-time-favorite ist bei den meisten Menschen das klassische Chicken-Teriyaki-Sandwich. Dabei ist es kinderleicht, das knusprig-frische Sandwich zu Hause selbst zu machen. Genau wie im Restaurant hast du natürlich auch hier die Möglichkeit, es immer wieder neu zu belegen – allerdings ganz ohne den Stress, sich vor einer Glasscheibe schnell entscheiden zu müssen, weil der nächste Gast schon hinter dir wartet.

Es ist kaum verwunderlich, dass sich das Chicken-Teriyaki-Sandwich großer Beliebtheit erfreut. Die würzige, leicht süße Soße in Verbindung mit zartem Hähnchenfleisch, knackigem Salat und einem knusprigen Baguette ist eine Kombination, die einfach glücklich macht.

Dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, dass auch eine vegane Variante ins Sortiment aufgenommen wird und auch die kannst du mit diesem Rezept kinderleicht nachmachen. Greife einfach zu einem veganen Hähnchenfleischersatz deiner Wahl und achte bei der Soße darauf, dass keine tierischen Produkte enthalten sind. Experimentiere mit verschiedenen Zutaten und stelle dein ganz persönliches Sandwich zusammen. Egal, ob als schnelles, leichtes Abendessen oder Highlight, wenn du das nächste Mal Besuch von Freunden bekommst.

Chicken-Teriyaki-Sandwich Dominique 2.95 ( 39 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 8 Blätter Eisbergsalat

2 große Tomaten

1 Salatgurke

2 rote Zwiebeln

50 g schwarze Oliven

50 g Jalapeños eingelegt in Scheiben

etwas neutrales Pflanzenöl

400 g Hähnchengeschnetzeltes

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikaflocken

6 EL Teriyakisoße

4 Sandwich-Baguettes

8 Scheiben Käse z.B. Cheddar

8 EL Honig-Senf-Soße Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Ziehe die Blätter vom Salatkopf ab, wasche sie und schneide sie ggf. etwas klein.

Wasche die Tomaten und die Salatgurke, schneide beides in Scheiben. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Lass die Oliven und Jalapeños etwas abtropfen.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne. Brate das Hähnchenfleisch darin für 3-5 Minuten an und würze es mit Salz, Pfeffer und den Paprikaflocken 🛒

Gib anschließend die Teriyakisoße in die Pfanne, rühre das Fleisch gut darin um und lass es kurz etwas einköcheln.

Schneide die Baguettes auf und belege eine Seite mit Käse. Backe die Baguettes für einige Minuten, bis der Käse leicht geschmolzen ist.

Belege die Baguettes mit Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Jalapeños, Oliven, Fleisch und der Honig-Senf-Soße.

