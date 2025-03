Heißhunger? Dieses Mac-and-Cheese-Sandwich aus „Brooklyn Nine-Nine“ rettet dir die Laune

„Was soll das denn sein?“, fragst du dich vielleicht, wenn du den Titel dieses Rezepts gelesen hast. Ein Mac-and-Cheese-Sandwich? Richtig gelesen und dabei ist das noch nicht mal alles. Genau genommen ist das hier ein Mac-and-Cheese-Chili-con-Carne-Pizza-Sandwich, aber der Name ist doch ein klein wenig zu lang. Seinen Ursprung hat dieses Wunderwerk der Kohlenhydrate in der amerikanischen Sitcom Brooklyn Nine-Nine und ist das perfekte Gericht gegen Heißhungerattacken.

Sloppy Jessica: So machst du das Mac-and-Cheese-Sandwich aus Brooklyn Nine-Nine

Rezepte aus Film und Fernsehen haben zwei Seiten. Einerseits kann man durch die Lieblingsrezepte der Lieblingscharaktere auf der Leinwand durchaus inspiriert werden. Andererseits können sie auch irgendwie absurd wirken. Besonders, wenn sie in einer Sitcom vorkommen. Denn diese Serien sind schließlich auf Lacher ausgelegt und versuchen gern, sich mit Absurditäten gegenseitig zu übertreffen.

Ein Beispiel für ein solches, erstmal fast abschreckend wirkendes Gericht entstammt der amerikanischen Sitcom Brooklyn Nine-Nine, die von 2013 bis 2021 ausgestrahlt wurde. Sie verfolgt sämtliche Eskapaden der fiktiven Kriminalbeamten in und um ein Polizeirevier in Brooklyn, sowohl beruflich als auch privat. Eine Folge der Serie befasst sich mit den Diätplänen des Teams. Eine kleine Gruppe von ihnen beschließt, gemeinsam einem strengen Ernährungsplan zu folgen, der größtenteils aus Apfelscheiben und einzelnen Mandeln besteht. Es dauert nicht lang und eine aus dem Team gibt auf, setzt sich in den Pausenraum und verspeist ein Mac-and-Cheese-Sandwich.

Diesen nennt sie – in Anlehnung an das beliebte amerikanische Sandwich Sloppy Joe – eine Sloppy Jessica und beschreibt es als „es enthält alles, was ich in den letzten 24 Stunden essen wollte.“ Zusammengefasst sind das Makkaroni in Käsesoße, Chili con Carne und Pizza. Es ist beinahe schon etwas eklig, dem Charakter zuzuschauen, wie sie herzhaft in das tropfende Sandwich beißt. Aber irgendwie auch interessant. Wie schmeckt etwas, das alles auf einmal beinhaltet?

Das Rezept beweist: gar nicht mal schlecht. Die Sloppy Jessica ist perfekt für den Tag nach einem etwas zu lang gewordenen Abend, wo der Körper einfach nur nach Wohlfühlessen verlangt. Perfekt ist es auch, wenn du nach einer Party noch Chili con Carne übrighast und nicht weißt, wohin mit den Resten. Damit ist der Heißhunger gegessen!

