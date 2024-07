Chili Cheese Rührei ist das perfekte Frühstück

Was macht ein gutes Frühstücksgericht aus? Es sollte satt machen, aber eben auch schmecken, vielleicht ein besonderes Aroma haben, glücklich machen. Und zu aufwändig sollte es bitte auch nicht sein. All das klingt wie die Beschreibung von diesem Chili Cheese Rührei. Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten und schon kann es losgehen!

Rezept für Chili Cheese Rührei

Am Wochenende stand ich morgens hungrig in der Küche und überlegte, wonach mir der Sinn stand. Rührei schwebte mir vor. Doch mit was? Eine kurze Suche durch den Kühlschrank förderte ein Stück Gouda und etwas geschnittene Jalapeño von gestern zutage. Das sah ganz gut aus. Also vermischte ich alles miteinander und briet es in Butter an. Der erste Bissen zeigte: Manchmal kann aus Resten wirklich das beste Essen entstehen. Blitzschnell war das Frühstück verputzt und ich saß satt und zufrieden da, bereit, in den Tag zu starten.

Chili Cheese ist eine beliebte Geschmacksrichtung aus den USA. Sie bezeichnet entweder die Kombination von Chili con Carne und Käse, wie bei diesen Chili Cheese Fries oder aber die aus Käse und Jalapeños, zum Beispiel als Dip oder Chili Cheese Nuggets. Beides nicht zu verachten. Mit dem Chili Cheese Rührei kommt die Kombi aus Jalapeños und Käse zum Einsatz. Der Käse, in diesem Fall ein junger Gouda, gibt dem Ei eine sämige Textur und großartiges Aroma, die Chilis sorgen für Schärfe und Frische.

Magst du es überhaupt nicht gern scharf, kannst du übrigens anstelle der Jalapeño auch einfach grüne Paprika verwenden. Diese sorgt für Frische ohne den Schärfe-Kick. Serviere das Chili Cheese Rührei mit einem dunklen Brot und ordentlich Butter. So muss ein Frühstück schmecken!

